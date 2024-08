- Imminenti incontri di alto livello per le squadre della Bundesliga nella prima divisione

I poteri tedeschi del Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart si scontreranno con il Barcellona, il Real Madrid, il Liverpool FC, l'Inter Milan e il Paris Saint-Germain nella riformulata Champions League. Il sorteggio per questa competizione si è svolto a Monaco il giovedì.

Ogni squadra della Bundesliga è stata accoppiata con otto avversari. Ad esempio, il Bayern affronterà il Benfica Lisbona, lo Shakhtar Donetsk, il Dinamo Zagabria, il Feyenoord Rotterdam, lo Slovan Bratislava, l'Aston Villa e la squadra attuale del loro ex allenatore Hansi Flick, il Barcellona.

Il nuovo formato della Champions League prevede una fase a gironi invece dei tradizionali gruppi, garantendo più partite di alto profilo per ogni club. Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha accolto il sorteggio con un sorriso, guardando avanti alla finale del 31 maggio 2025 a Monaco.

Partite in trasferta impegnative

Ciascuna delle 36 squadre partecipanti (precedentemente 32) giocherà quattro partite in casa e quattro in trasferta. Ad esempio, il Bayern affronta un viaggio impegnativo a Barcellona contro il loro ex allenatore Flick, mentre Leipzig e Dortmund viaggiano a Madrid. Nella finale del 2024, il Dortmund ha subito una sconfitta per 0:2 contro il Real.

Le prime otto squadre in classifica alla fine della fase a gironi passeranno agli ottavi di finale. Nel frattempo, le squadre classificate dalla nona alla ventiquattresima si sfideranno in un nuovo turno di eliminazione diretta per un'opportunità di progressione. Non ci sarà una seconda possibilità nella Europa League per i club eliminati - sono fuori per la stagione.

Aumento dei ricavi, potenziali squilibri

La UEFA si aspetta un notevole aumento dei ricavi grazie alla riforma, con i club che guadagneranno collettivamente 2,47 miliardi di euro. Tuttavia, i critici temono che questa ricchezza potrebbe aggravare gli squilibri esistenti nei campionati nazionali.

Con otto giornate di campionato invece di sei, ci sarà più calcio tedesco da godere nei prossimi mesi. L'ultima giornata del campionato è prevista per il 29 gennaio 2025, con tutte le 36 squadre che giocheranno simultaneamente in 18 partite simultanee.

Le fasi a eliminazione diretta della Champions League procederanno come al solito, con partite di andata e ritorno. Tuttavia, il percorso per la finale di Monaco verrà deciso durante il sorteggio degli ottavi di finale.

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno all'aumento dei ricavi generati dalla riforma della Champions League, riconoscendo il suo potenziale impatto sull'industria del calcio in tutta l'Europa. L'Unione Europea ha inoltre sottolineato la necessità di affrontare eventuali squilibri all'interno dei campionati nazionali, garantendo un campo di gioco equo e competitivo per tutte le squadre.

