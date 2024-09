Indice

La prossima settimana vedrà alcune condizioni meteorologiche intense in determinate parti della Baviera e del Baden-Württemberg, come previsto dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). In particolare, si aspettano temporali isolati in grado di produrre pioggia intensa fino a 2,5 litri per metro quadrato in un'ora, grandine piccola e venti forti o tempesta. Queste condizioni meteorologiche sono previste per verificarsi presto al mattino, principalmente in aree localizzate. Più tardi nella giornata e nella sera, queste condizioni meteorologiche severe si diffonderanno verso ovest e verso la catena montuosa centrale, interessando regioni come la regione della Vogtland, la Foresta di Turingia, l'Assia e la Renania Settentrionale-Vestfalia. Il DWD avverte anche della possibile grandine significativa che potrebbe raggiungere i 3 centimetri di dimensione, nonché di pioggia estremamente intensa di oltre 4 litri per metro quadrato in un breve lasso di tempo. Le temperature massime previste sono comprese tra 25 e 31 gradi, con le temperature più fredde lungo la costa a 23 gradi.

Da lunedì sera a martedì, i temporali sono previsti per ritirarsi gradualmente nelle regioni meridionali e centrali, mentre è ancora possibile che persistano temporali in alcune aree occidentali e successivamente settentrionali.

Tempo severo martedì

Martedì continuerà a produrre pioggia e temporali nell'ovest della Germania e verso le regioni centrali. Purtroppo, sono previste nuovamente condizioni meteorologiche severe con pioggia intensa, come suggerito dal DWD. Al contrario, le parti più orientali del paese e nelle pendici delle Alpi, lontano dalle Alpi, dovrebbero rimanere asciutte e soleggiate. Con il trascorrere della giornata, il tempo nell'ovest diventerà più gradevole e asciutto. Le temperature rimarranno calde: 25 a 30 gradi nell'ovest e calde nell'est con fino a 34 gradi.

Di seguito sono riportate diverse mappe meteorologiche che mostrano la situazione attuale:

Mappa del tempo I: Tracciatore del tempo in tempo reale

La mappa interattiva qui sotto mostra i dati meteorologici in tempo reale. È possibile ottenere anche una previsione successiva utilizzando la timeline situata sotto il grafico. È possibile regolare lo strato della mappa per concentrarsi sui temporali, la pioggia o la neve utilizzando l'angolo in alto a destra.

Mappa del tempo II: Massime di temperatura di oggi

La mappa seguente fornisce una panoramica delle temperature massime previste per la giornata.

Mappa del tempo III: Vento e tempesta

La mappa qui sopra indica i luoghi in cui sono previsti i colpi di vento più forti.

Mappa del tempo IV: Allarmi temporali di oggi

La mappa qui sopra evidenzia gli avvisi di temporali emessi dal DWD per oggi. Le aree sottoposte a avviso sono colorate di rosso. Le aree senza colore indicano l'assenza di avviso.

Mappa del tempo V: Allarmi temporali di domani

La mappa qui sopra fornisce un avviso anticipato degli avvisi di temporali previsti dal DWD per domani. Le aree sottoposte a avviso sono colorate di rosso. Le aree senza colore indicano l'assenza di avviso.

Le mappe utilizzate in questa pagina sono in parte tratte da wetter.de, parte di RTL Germania, e stern. Inoltre, sono state integrate mappe da Windy.com. Queste mappe si basano sui modelli del "European Centre for Medium-Range Weather Forecasts" per le loro visualizzazioni e previsioni.

Le condizioni meteorologiche severe previste dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) non sono limitate alla Baviera e al Baden-Württemberg in Germania, poiché potrebbero anche interessare aree come la regione della Vogtland, la Foresta di Turingia, l'Assia e la Renania Settentrionale-Vestfalia. La Germania subirà pioggia intensa e forti venti martedì, secondo le previsioni del DWD.

