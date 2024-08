- Imminenti chiusure ferroviarie legate alla costruzione nella regione del Basso Reno.

A causa dell'ampliamento delle linee tra Emmerich e Oberhausen, che diventerà un sistema a tre binari, i pendolari che viaggiano tra la Bassa Renania e la regione della Ruhr dovranno affrontare nuovamente significativi disagi per una durata di un anno e mezzo. È prevista una fase di "costruzione intensiva" di 80 settimane, con un focus particolare su Voerde-Friedrichsfeld e Wesel sulla Bassa Renania. Questa fase è prevista dal prossimo novembre fino a metà maggio 2026, come annunciato dal project manager Stefan Ventzke lo scorso giovedì.

Sono previsti chiusure complete con servizi di autobus sostitutivi nel novembre di quest'anno, luglio, agosto e tardo ottobre 2025, nonché al termine del progetto ad aprile e maggio 2026. Durante il resto del tempo, sarà consentito il traffico a binario singolo sulla tratta, secondo Ventzke. Le connessioni interessate comprendono Wesel-Oberhausen (RE5, RE49), Oberhausen-Arnheim (RE19) e Duisburg-Oberhausen (RE44).

Ventzke ha riconosciuto che questo progetto rappresenterà una sfida per i passeggeri e i residenti, ma l'80-settimana di intensa attività di costruzione segna un "tassello necessario" nell'ampliamento. La ferrovia ha avviato discussioni con le società di trasporto e il Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). "Le preoccupazioni per gli autobus affollati nel traffico sostitutivo sono state prese in considerazione", ha detto Ventzke.

Il cuore del lavoro si concentra nella nuova costruzione del ponte ferroviario sul Canale Wesel-Datteln a Wesel, dove il nuovo ponte deve essere costruito 1,5 metri più alto per soddisfare le esigenze della navigazione. La ferrovia sta costruendo una stazione temporanea a Voerde-Friedrichsfeld e sta lavorando intensamente sulle linee, le pareti di protezione dal rumore, i ponti e l'infrastruttura lungo l'intera tratta di 73 chilometri, come indicato da Ventzke.

Ventzke ha stimato che saranno investiti tra 500 e 600 milioni di euro durante le 80 settimane. Tuttavia, il completamento del progetto a maggio 2026 rappresenterà solo una fase intermedia del grande progetto. La linea Emmerich-Oberhausen fa parte della importante tratta merci Rotterdam-Genova. La ferrovia mira a boostare l'efficienza del traffico merci e ad attrarre più clienti nel trasporto locale con l'ampliamento a tre binari della tratta precedentemente a doppio binario e un'estesa modernizzazione.

