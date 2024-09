Imminente viaggio in Medio Oriente: Baerbock visita Arabia Saudita, Giordania e Israele

In Amman, la capitale giordana, la Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock è attesa per incontrare il suo omologo giordano, il Ministro degli Esteri Ayman Safadi, come annunciato dal ministero. Dopo questo incontro del giovedì, Baerbock si recherà in Israele venerdì, dove si incontrerà con il Ministro degli Esteri israeliano Israel Katz e il Ministro della Difesa Joav Gallant. Gallant sta promuovendo un accordo di cessate il fuoco, criticando l'approccio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, che ha dichiarato la sua posizione inamovibile contro la negoziazione con il radicale Islamico Hamas.

I colloqui con Katz e Gallant ruoteranno intorno a iniziative per un immediato e cruciale cessate il fuoco umanitario, finalizzato a garantire il rilascio degli ostaggi e l'invio di aiuti urgenti alla popolazione di Gaza, secondo quanto dichiarato da Deschauer. Baerbock si recherà inoltre nuovamente a incontrare i familiari degli ostaggi catturati da Hamas e da altri gruppi palestinesi radicali.

Inoltre, Baerbock è prevista per incontrare rappresentanti palestinesi a Ramallah, nella Cisgiordania occupata da Israele, e con il Primo Ministro locale Mohammed Mustafa. L'attenzione di questi incontri sembra essere la prevenzione di ulteriori escalation di violenza nella Cisgiordania.

Baerbock ha visitato Israele otto volte dalla inizio del conflitto di Gaza e ha discusso la de-escalation in numerosi viaggi in Medio Oriente, compresi diversi paesi, dal 7 ottobre. La sua visita prevista nella zona di crisi si verifica in mezzo a warnings di ulteriori provocazioni.

Il 7 ottobre, i militanti di Hamas hanno eseguito un attacco su vasta scala contro numerosi luoghi nel sud di Israele, secondo i resoconti israeliani, portando alla morte di 1205 persone e alla cattura di 251 ostaggi nella Striscia di Gaza. Undici mesi dopo, 97 ostaggi continuano ad essere trattenuti da Hamas e da altri gruppi palestinesi militanti, con 33 di loro creduti morti.

Israele ha risposto all'attacco di Hamas con operazioni militari sostanziali nella Striscia di Gaza. Secondo i resoconti non confermati di Hamas, oltre 40.800 persone sono state apparentemente uccise dalla data dell'attacco.

