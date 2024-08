- Imminente recupero della nave sommersa, la Verity.

I piani per il recupero del carico della nave affondata "Verity" stanno procedendo. Il relitto, diviso in due metà, verrà sollevato nei prossimi giorni, come annunciato da un rappresentante del dipartimento Acque e Navigazione di Bonn. "Innanzitutto verrà recuperata la parte posteriore, seguita da quella anteriore", ha dichiarato l'annuncio. Sembra che i preparativi per la sezione posteriore siano completati.

Sotto la superficie dell'acqua, le catene di recupero sono state fissate al segmento del relitto, che verrà quindi agganciato ai cavi di sollevamento di una gru galleggiante. I sommozzatori hanno inoltre installato pompe all'interno del relitto per ridurne il peso durante l'operazione di sollevamento. Per l'operazione di recupero, è stata inviata al sito del relitto una delle gru galleggianti più potenti d'Europa, l'Hebo Lift 10, in grado di sollevare fino a 2.200 tonnellate.

Incidente Tragico

Il 24 ottobre 2023, la nave cargo britannica "Verity" è entrata in collisione con la nave costiera "Polesie" nel Mare Germanico a sud-ovest di Helgoland. La "Verity" di 91 metri è affondata a seguito dell'incidente. Le autorità presumevano che cinque membri dell'equipaggio avessero perso la vita nell'incidente. Il capitano è stato trovato morto, mentre quattro membri dell'equipaggio risultano dispersi. Due membri dell'equipaggio sono stati salvati. Il relitto si trova a una profondità di circa 40 metri, rappresentando un rischio per la navigazione.

Esperti della Sicurezza in Azione

Una flottiglia di rimorchiatori olandesi è attesa presso il sito del relitto venerdì, composta da un rimorchiatore e una chiatta di trasporto. A causa dell'operazione di recupero, è stata stabilita una zona di sicurezza con un raggio di 1 miglio nautico intorno all'area. Le due parti del relitto verranno saldamente fissate alla chiatta di trasporto e quindi rimorchiate nei Paesi Bassi per lo smaltimento.

"Si tratta di un progetto altamente complesso e impegnativo che sta ora entrando nella sua fase finale", ha dichiarato Eric Oehlmann, responsabile del dipartimento Acque e Navigazione, secondo l'annuncio. "Tutti gli esperti marittimi e tecnici sono in costante comunicazione e garantiranno la massima sicurezza".

