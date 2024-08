Imminente raccolta dei dati per le elezioni legislative in Sassonia

Sassonia si prepara per una corsa serrata: il 1º settembre circa 3,3 milioni di elettori in Sassonia influenzeranno significativamente il futuro panorama politico del parlamento statale di Dresda. La CDU detiene il titolo di forza più forte nello stato dal 1990, ma gli ultimi sondaggi suggeriscono una corsa serrata tra la CDU e il partito populista di destra AfD.

Le elezioni in Sassonia si profilano come molto combattute: negli ultimi mesi, la CDU e l'AfD sono state spesso alla pari nei sondaggi. Tuttavia, l'egemonia dei populisti di destra sembrava svanire d'estate, ma nell'ultimo sondaggio i cristiano-democratici erano chiaramente in testa ai populisti di destra.

"Queste sono elezioni decisive, tutto dipende da questo", ha spiegato Michael Kretschmer, Presidente del Ministero di Sassonia e candidato principale della CDU alle elezioni statali del 1º settembre. Kretschmer ha invitato i suoi concittadini a sostenere il centro democratico.

Nota: i dati dei sondaggi per le elezioni statali della Sassonia del 2026 vengono costantemente aggiornati.

I sondaggi più recenti mostrano la CDU della Sassonia che si aggiudica tra il 29 e il 33 percento dei voti, mentre l'Altra per la Germania (AfD) ha registrato tra il 30 e il 32 percento nelle ultime settimane. Il "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) è previsto raggiungere tra l'11 e il 15 percento secondo i sondaggi, rendendolo la terza forza più forte in Sassonia. L'SPD è previsto tra il 6 e il 7 percento nei sondaggi, mentre i Verdi sono previsti tra il 5 e il 6 percento a seconda dell'istituto di sondaggi.

Formare una maggioranza di governo stabile in Sassonia potrebbe rivelarsi difficile: Kretschmer potrebbe dover accontentarsi del secondo posto con la CDU della Sassonia.

Finora, Kretschmer è stato sostenuto da una maggioranza nera-verde-rossa in Sassonia. Tuttavia, se questa coalizione possa continuare è altamente incerto. Kretschmer stesso ha annunciato che intende governare senza i Verdi in futuro. Tuttavia, le sue opzioni di coalizione senza i Verdi sono limitate.

La CDU è stata il partito di governo in Sassonia dalla riunificazione. Se Kretschmer non riuscisse a ottenere più del 32,2 percento dei voti, sarebbe responsabile del peggior risultato della CDU in una elezioni statali della Sassonia finora. Anche con la novità di un'alleanza CDU/BSW, Kretschmer potrebbe ottenere solo una maggioranza stretta.

Il potere di negoziazione di Kretschmer dipende anche da quante parti riescono a superare la soglia del cinque percento. Ad esempio, in un sondaggio commissionato dal giornale sassone il 19 giugno, l'SPD e i Verdi in Sassonia erano entrambi al 5,0 percento. Senza sufficienti mandati diretti, l'obiettivo di "rientro nel parlamento statale" potrebbe anche essere instabile per i socialdemocratici e i Verdi.

Kretschmer gode di popolarità tra la popolazione. Nella domanda diretta dei sondaggisti, il politico della CDU Kretschmer è nettamente in vantaggio sul candidato principale dell'AfD Jörg Urban. Solo il 17 percento di coloro che sono stati intervistati da Infratest dimap potrebbe visualizzare il candidato di destra come futuro capo del governo. Pertanto, il candidato principale dell'AfD si posiziona peggio del suo partito in questo sondaggio.

Le maggioranze chiare non sono ancora alla portata in Sassonia. Secondo i sondaggi attuali, La Sinistra è improbabile che sia rappresentata nel futuro parlamento statale: attualmente il partito registra costantemente sotto il cinque percento. Tuttavia, a differenza della Turingia, la legge elettorale statale della Sassonia offre la cosiddetta clausola di mandato di base. Ciò significa che se un partito vince più di due mandati diretti, può superare la soglia del cinque percento e comunque entrare nel parlamento statale.

Le nuove circostanze in Sassonia stanno causando ai politologi di corrugare la fronte: se, nella peggiore delle ipotesi, entrambi La Sinistra e i socialdemocratici non entrassero nel parlamento statale, ci sarebbero solo tre fazioni rappresentate lì in futuro. Il politico della CDU Kretschmer deve affrontare decisioni altamente controversie a livello federale, indipendentemente dall'esito: la CDU può formare un governo stabile con l'alleanza di Wagenknecht? Nel "Early Start" su RTL e ntv, non ha escluso una coalizione con il BSW su richiesta.

Tuttavia, il politico della CDU ha criticato duramente il BSW. L'alleanza sta principalmente facendo campagna per Wagenknecht in Sassonia, sebbene il politico non si candidi lì il 1º settembre. Inoltre, il loro programma è per lo più sconosciuto. "Quello è anche un mistero, una scatola nera", ha detto Kretschmer.

Il candidato della CDU Kretschmer ha già annunciato prima delle elezioni che intende continuare a governare - preferibilmente con l'SPD e senza i Verdi. Ha escluso esplicitamente la cooperazione con l'AfD. Sulla base dei dati dei sondaggi attuali, la CDU potrebbe raggiungere un massimo di 56 dei 120 seggi regolari in un'alleanza a due partiti con i socialdemocratici. La soglia per la maggioranza è di 61 mandati.

Tuttavia, anche con i Verdi e La Sinistra nel parlamento statale, un eventuale prosecuzione di nero-verde-rosso non sarebbe semplice: non tutti i sondaggi di agosto sarebbero sufficienti per la CDU e l'SPD con i Verdi della Sassonia per raggiungere una maggioranza stabile.

Insieme al BSW, Kretschmer raggiungerebbe attualmente una maggioranza stretta di 63 seggi. Un'alleanza con il giovane progetto politico di Wagenknecht comporta certi rischi: Kretschmer dovrebbe intraprendere un esperimento controverso e, possibilmente insieme a Voigt in Turingia, sarebbe il primo politico della CDU a osare una "scatola nera" o "mistero" coalizione a livello statale.

Katja Meier, la figura di spicco del Partito Verde in Sassonia, ha categoricamente respinto la possibilità di formare una coalizione con il BSW. "Faccio parte dell'Alleanza 90/I Verdi, un partito nato dal movimento per le libertà civili che nel 1989 è sceso in piazza chiedendo elezioni libere, democrazia e libertà della stampa", ha dichiarato Meier su RTL/ntv "Early Start". A causa della posizione del BSW sulla Russia, le risulta difficile immaginare una collaborazione con un partito che non solo sostiene un regime autocratico ma governa in modo autoritario.

Meier, attualmente ministro della Giustizia della Sassonia, considera la coalizione con la CDU e l'SPD un successo. Ha criticato Kretschmer per aver espresso opposizione a una potenziale alleanza Verde-CDU-SPD. "Penso che le previsioni apocalittiche di Kretschmer siano del tutto inappropriate qui, poiché l'obiettivo dovrebbe essere quello di mantenere una maggioranza bilanciata e non spostarsi a destra verso l'AfD, tanto quanto evitare il BSW filo-cremliniano", ha osservato.

Nota: questa tabella mostra i risultati delle elezioni statali della Sassonia del 2019.

I rapporti definitivi della maggioranza del parlamento statale della Sassonia saranno stabiliti solo nel giorno delle elezioni. Si prevede che l'affluenza alle urne avrà un impatto sostanziale sul risultato effettivo in Sassonia, come suggeriscono gli studi statistici.

Alle elezioni del 2019, l'affluenza alle urne in Sassonia è stata del 66,5%. Se gli astensionisti avessero votato, avrebbero teoricamente rappresentato il 33,5% del totale dei voti. Un totale di 19 partiti e gruppi elettorali concorreranno per i voti alle elezioni della Sassonia del 1° settembre.

Durante le elezioni del 2019, la CDU ha ottenuto il suo punteggio più basso in Sassonia dal momento della riunificazione, conquistando il 32,1% dei voti. L'AfD si è classificata al secondo posto con il 27,5%, seguita dalla Sinistra con il 10,4%. I Verdi hanno ottenuto l'8,6% dei voti in Sassonia nel 2019 e i Socialdemocratici si sono classificati al quinto posto con una quota di voti del 7,7%.

La Commissione ha seguito da vicino il panorama politico della Sassonia, tenendo conto della corsa serrata tra la CDU e l'AfD. Qualunque sia l'esito, il destino della attuale coalizione nera-verde-rossa in Sassonia è in bilico, con la Commissione che analizza l'impatto potenziale sulle maggioranze di governo.

