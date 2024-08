- Imminente processo per presunto tentato omicidio del coniuge

Il tribunale locale di Karlsruhe sta nuovamente esaminando l'allegato omicidio di un coniuge a Pforzheim. L'udienza si apre oggi (alle 9:00). Nel marzo 2023, il tribunale ha inflitto all'uomo una condanna di 13 anni e 6 mesi di reclusione. È stato stabilito che aveva spinto la sua partner, madre dei loro quattro figli, dal balcone del loro appartamento al quarto piano nel giugno 2022. Dopo la caduta sul balcone sottostante, si presume che abbia continuato ad aggredirla e strangolarla con l'intenzione di toglierle la vita. Il pubblico ministero ha attribuito il movente alla sua separazione.

Tuttavia, la Corte Suprema Federale (BGH) ha annullato questa sentenza nel marzo dell'anno in corso, su richiesta del difensore. I suoi diritti linguistici erano stati apparentemente ignorati poiché l'imputazione non era stata tradotta in turco. Nonostante avesse affermato di avere una migliore padronanza del curdo, poteva comprendere solo il testo turco scritto.

Secondo il tribunale, i procedimenti dovrebbero durare circa 7 giorni fino a tarda settembre. Sono stati chiamati venti testimoni e due testimoni esperti.

Il difensore ha richiesto un nuovo processo presso il [Tribunale di primo grado], poiché la Corte Suprema Federale (BGH) ha annullato la precedente sentenza a causa di preoccupazioni per i diritti linguistici. In questo nuovo processo, la comprensione del turco del difensore verrà garantita per evitare qualsiasi malinteso.

