Conflitti in corso nella regione del Medio Oriente - Imminente processo in tribunale per lo slogan controverso di un raduno di manifestanti filo-palestinesi

La frase provocatoria "Libertà per la Palestina, dal fiume al mare" è tornata sotto i riflettori nei tribunali di Berlino. Un 28enne dovrà comparire davanti al tribunale distrettuale di Tiergarten giovedì (alle 9:00) a causa dell'accusa di aver gridato questo slogan durante una manifestazione pro-Palestina nel mese di marzo. L'accusa è l'uso di simboli che violano la Costituzione.

Il tribunale ha inizialmente comminato una pena di 40 multe giornaliere da €40 in una sentenza sommaria. La donna ha impugnato questa decisione, portando al processo.

Circa due settimane fa, il tribunale distrettuale ha comminato una multa di €600 (equivalente a 40 multe giornaliere da €15) a una 22enne. Era stata accusata di aver sostenuto atti criminali dopo aver gridato lo stesso slogan durante una manifestazione pro-Palestina. Ciò è avvenuto pochi giorni dopo l'attacco di Hamas contro Israele dell'ottobre 2023, secondo la sentenza. In questo contesto, lo slogan è stato interpretato come negazione del diritto di Israele ad esistere e approvazione dell'attacco. Il grido poteva essere inteso solo in questo contesto.

Il conflitto tra Palestina e Israele torna di nuovo al centro del dibattito nel processo, poiché la difesa del 28enne si basa sull'espressione delle proprie convinzioni riguardo al conflitto.

