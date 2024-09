- Imminente atto terroristico con tossici: decisione finale

Il più alto tribunale tedesco, la Corte Federale di Giustizia di Karlsruhe, ha confermato la condanna di un individuo etichettato come un "lupo solitario" islamista per aver pianificato un attacco tossico in Germania. Nel 2023, questo iraniano di 25 anni è stato arrestato durante un'operazione antidroga a Castrop-Rauxel, nella regione della Ruhr, e ha ricevuto una condanna a quattro anni di carcere con sorveglianza obbligatoria dal tribunale distrettuale di Dortmund.

Secondo la corte, non sono state trovate irregolarità legali. Pertanto, la condanna per cospirazione per commettere un grave atto di violenza che minaccia la stabilità del paese, nonché il finanziamento del terrorismo, è diventata definitiva.

Minaccia Imminente Inesistente: La Ricetta Era Inadeguata

Stando alla sentenza di novembre 2023, questo iraniano aveva pianificato di eseguire un attacco tossico sul suolo tedesco utilizzando una sostanza velenosa fatta in casa, con l'obiettivo di causare il maggior numero di vittime possibile. In precedenza, aveva interagito con il gruppo terroristico Stato Islamico online e, sotto la guida di una figura anonima, aveva iniziato a raccogliere i prodotti chimici necessari per produrre cianuro. Tuttavia, gli ingredienti che aveva raccolto erano incapaci di generare veleno.

I giudici della Corte Federale di Giustizia, come i loro colleghi di Dortmund, hanno respinto l'irrilevanza dell'assenza di un pericolo immediato per il pubblico nelle accuse penali. Hanno anche sostenuto l'assunzione del tribunale distrettuale di Dortmund secondo cui l'accumulo di vari cosiddetti ingredienti per la produzione di veleno equivaleva al finanziamento del terrorismo.

