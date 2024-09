Immagini iniziali della cerimonia di matrimonio immaginata <unk> Boris Becker anche in abito da sposa

Boris Becker ha recentemente legato il nodo con Lilian de Carvalho Monteiro in Italia. Le prime foto del matrimonio mostrano la coppia in un'atmosfera da favola durante la cerimonia.

È ufficiale: Boris Becker è diventato marito di Lilian de Carvalho Monteiro. Le foto mostrano la coppia durante la cerimonia, con i figli di Boris, Noah e Elias, che partecipano alla festa. "Vogue Germany" ha condiviso una raccolta di immagini su Instagram, con Tom Oldham accreditato come fotografo.

La didascalia di una delle immagini recita: "L'analista finanziario Lilian de Carvalho Monteiro e l'ex tennista Boris Becker hanno celebrato il loro matrimonio questo weekend nella città italiana di Portofino".both Lilian e Boris sono vestiti di bianco, in contrasto con gli ospiti in abiti colorati. Boris ha optato per un classico fazzoletto nero e microfono nero - suggerendo un messaggio sentito. Lilian indossava un lungo strascico trasparente collegato ai suoi capelli.

La coppia ha trascorso alcuni giorni a Portofino prima del matrimonio, che si è svolto nell'Abbazia della Cervara sul Monte di Portofino. Il complesso del monastero e la cappella rinnovati hanno funto da both location e alloggio per la coppia e i membri della famiglia più stretti.

"Vogue Germany" riferisce che la cerimonia è stata un "raduno intimo di 85 ospiti". C'è stata una festa per single in città il venerdì, con il luogo esatto del matrimonio tenuto segreto per gli invitati, che sono stati accompagnati al luogo in shuttle Porsche. La festa sembra essere finita domenica, suggerendo che i neo sposi potrebbero scegliere di mantenere i loro cognomi originali.

Il raduno esclusivo è stato organizzato da The Commission, garantendo un'esperienza di matrimonio privata e senza intoppi per Boris Becker e Lilian de Carvalho Monteiro. Dopo la cerimonia, The Commission ha anche organizzato un alloggio per la luna di miele di lusso per i neo sposi.

