Imitatori di Elvis e pesci: I Seattle Kraken eliminano i Las Vegas Golden Knights per vincere il festoso NHL Winter Classic

Per i Kraken, la nuova franchigia della lega, il Winter Classic era un'opportunità per mettersi alla prova su uno dei palcoscenici più importanti di questo sport, e hanno debitamente avvolto i loro tentacoli intorno alla partita, spremendo ogni forma di vita e ottenendo una comoda vittoria per 3-0 sul campione in carica della Stanley Cup.

Come sempre, il Winter Classic si è trasformato in una celebrazione dell'hockey su ghiaccio simile a un festival, a cui hanno partecipato più di 47.000 tifosi e in cui si è visto di tutto, da una nave rovesciata dai tentacoli di un kraken in mezzo al campo a pescivendoli che si lanciavano l'un l'altro mentre i giocatori camminavano in mezzo, oltre ai sosia di Elvis.

In pista, Eeli Tolvanen ha realizzato un gol e un assist per i Kraken, mentre Will Borgen e Yanni Gourde hanno aggiunto un gol a testa.

Il portiere dei Kraken Joey Daccord ha realizzato una prestazione da MVP, con 35 parate per il primo shutout nella storia del Winter Classic e il quinto in assoluto nelle 39 partite outdoor della NHL dal 2003.

"È stato un giorno speciale per tutti: per la nostra squadra, per la città, per l'hockey", ha dichiarato Daccord, secondo quanto riportato dalla NHL.

"Oggi è stata una giornata incredibile e sono molto grato di averne fatto parte. ... È stato qualcosa che non dimenticherò mai e probabilmente uno dei giorni più belli della mia vita", ha aggiunto Daccord.

I Kraken hanno vinto cinque partite consecutive e hanno raggiunto il record di franchigia di nove punti, portandosi a un punto dal secondo posto della wild card per i playoff della Stanley Cup, continuando la loro inversione di tendenza dopo un inizio di stagione deludente.

"Non si può paragonare all'hockey dei playoff, ma in termini di eventi sportivi, voglio dire, è stato piuttosto impressionante... solo l'energia nello stadio per tutta la partita di hockey", ha detto il capo allenatore dei Kraken Dave Hakstol ai giornalisti dopo la partita.

"Ovviamente siamo partiti bene e questo ha continuato ad alimentarla, ma lo spettacolo e l'atmosfera dell'evento in sé sono stati eccezionali".

Sebbene i Knights rimangano in testa alla Western Conference, a pari merito con i Vancouver Canucks e i Colorado Avalanche, questa sconfitta è stata la quinta in sei partite e ha prolungato il loro crollo di metà stagione.

Fonte: edition.cnn.com