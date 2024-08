- Imane Khelif si difende contro le molestie online <unk> Elon Musk e JK Rowling fanno causa

Durante i Giochi Olimpici di Parigi, la pugile e medaglia d'oro Imane Khelif ha subito ripetuti attacchi a causa del suo genere. Ora sta intraprendendo azioni legali contro questo. Solo un giorno dopo la sua vittoria finale, il suo avvocato Nabil Boudi ha annunciato via X, precedentemente Twitter, che avrebbe presentato una causa per "serio cyberbullismo" a suo nome.

Ora, la rivista americana "Variety" riferisce che è stata presentata una causa contro utenti sconosciuti della piattaforma X che hanno molestato l'atleta. Secondo il resoconto, personalità note come l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il miliardario della tecnologia Elon Musk e l'autrice J.K. Rowling sono state menzionate. Anche loro avevano commentato Khelif.

C'è stato un acceso dibattito sulla idoneità di Khelif a competere a Parigi, che è andato oltre la questione della correttezza sportiva. La pugile è stata esclusa dai Campionati del Mondo 2023 dell'IBA, non riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), dopo i test del genere che non sono stati chiariti. Il CIO ha consentito a Khelif di partecipare a Parigi, sostenendo che il genere indicato nel passaporto è decisivo per l'ammissione a molti sport.

L'avvocato Boudi ha confermato a "Variety" che queste personalità saranno menzionate nella causa: "J.K. Rowling e Elon Musk saranno nominati nella causa, tra gli altri", ha detto Boudi. "Trump ha twittato, quindi sarà inevitabilmente parte dell'indagine, indipendentemente dal fatto che sia nominato nella nostra causa o meno". Trump, ad esempio, aveva pubblicato su X che avrebbe "tenuto gli uomini fuori dagli sport delle donne".

Tuttavia, l'indagine penale dell'ufficio del procuratore di Parigi non mira specificamente alle persone menzionate nel documento, ma è inizialmente destinata a chiarire chi ha avviato e alimentato la "campagna misogina, razzista e sessista", come dichiarato nella prima lettera di Boudi. Questo sarà "il più grande macchia di questi Giochi Olimpici". Lottano per una battaglia legale per "giustizia, dignità e onore".

Imane Khelif è sostenuta dalle organizzazioni per i diritti umani

La causa è stata presentata contro X, il che significa, in base alla legge francese, che è stata presentata contro persone sconosciute. Ciò garantisce, secondo Boudi, che l'ufficio del procuratore abbia l'intera portata per indagare contro tutte le persone, comprese i messaggi d'odio scritti sotto pseudonimi.

Le lotte della pugile algerina Khelif e di Lin Yi-ting (28) di Taiwan sono state accompagnate da un acceso dibattito sul genere durante le Olimpiadi. In un'atmosfera politicamente carica, entrambe le atlete hanno subito numerosi attacchi su internet.

"L'estensione preoccupante degli abusi online contro Imane Khelif e Lin Yu-ting è un altro esempio preoccupante del discorso tossico, sessista e razzista che ha arrecato danni alle donne nello sport e nella società", ha dichiarato Stephen Cockburn di Amnesty International in una dichiarazione del Sports & Rights Alliance. Rappresentanti di altre organizzazioni per i diritti umani come Human Rights Watch e ILGA World hanno sostenuto le due atlete.

