- Illustrazione che mostra luoghi per incontri naturali coinvolgenti e opportunità di apprendimento ecologico.

Quando si tratta di apprendimento ambientale e verde urbano a Berlino, può essere difficile seguire tutti i vari progetti e attività. Per semplificare le cose, una vasta gamma di offerte di istruzione ambientale sono state raggruppate in una mappa online, ispirata a una mappa tradizionale della città. Sono presenti oltre 600 'luoghi di educazione ecologica' in tutta la città, che comprendono orti comunitari, tour guidati di erbe e programmi educativi per bambini.

Il progetto dietro questa mappa è guidato dalla rete 'Naturstadt.Berlin', che include uffici di coordinamento a livello di distretto per l'istruzione sulla natura, l'ambiente, il clima e la sostenibilità. Questi uffici sono disseminati in tutta la città. La creazione della mappa è stata sostenuta finanziariamente dal Senato di Berlino per i Trasporti, la Mobilità, la Protezione del Clima e l'Ambiente.

Secondo Judith Hübner della Libera Università (FU), la mappa ha l'obiettivo di fornire informazioni utili per le scuole che vogliono integrare l'apprendimento all'aria aperta, per gli individui interessati a fare volontariato negli orti comunitari locali, per le famiglie che pianificano la prossima escursione del fine settimana e per molti altri gruppi. Lo scopo della mappa è quello di migliorare la comunicazione e la collaborazione tra le parti interessate e i fornitori di servizi all'interno della città. L'ufficio di coordinamento per il distretto di Steglitz-Zehlendorf si trova presso la FU.

