Ilkay Gündoğan lascia il FC Barcelona con tono di malcontento

Dopo una breve permanenza al FC Barcelona, Ilkay Gundogan fa ritorno a Manchester City. Il 33enne firma un accordo annuale, pronunciando alcune parole dure nei confronti del suo precedente club.

Manchester City e Pep Guardiola accolgono con piacere il ritorno di Gundogan. L'ex capitano della nazionale tedesca lascia il Barcellona dopo una sola stagione. Si era trasferito da loro in estate 2023, a parametro zero dalla City. Manchester City ha annunciato la notizia sui social media, dicendo: "Benvenuto a casa, Ilkay!"

Gundogan aveva ancora due anni di contratto con il Barcellona. Ora si unirà alla City a parametro zero, impegnandosi inizialmente fino a giugno 2025. Secondo i recenti rapporti dei media, Guardiola era molto interessato al ritorno del centrocampista turco.

"Data la situazione finanziaria attuale del club, se la mia partenza può aiutare economicamente, questo mi rende un po' meno triste", ha scritto Gundogan riguardo alla sua partenza dal Barcellona. Lascia il club a parametro zero. Il Barcellona, sempre alle prese con problemi finanziari, ha bisogno di spazio per tesserare Dani Olmo per la lega, cosa che prima non era possibile a causa dei limiti di salario della lega spagnola.

L'ex allenatore della nazionale tedesca, Hansi Flick, dovrà ora fare a meno dei servigi di Gundogan. Aveva nominato il giocatore capitano alla DFB durante il suo primo incarico all'estero. La partenza di Gundogan era stata annunciata da tempo. Secondo i media spagnoli, Gundogan aveva inizialmente espresso la sua intenzione di andarsene alle parti interessate e a Flick, contattando contemporaneamente la City per esplorare la possibilità di un ritorno.

"Credo che continuerà al Barcellona. Ho parlato con Ilkay, ma questo rimane tra noi", ha dichiarato Flick dopo la vittoria per 2-1 del Barcellona contro il Valencia all'esordio della stagione. Gundogan non era nella rosa, con Flick che citava "problemi fisici" come causa.

"Tutti sanno del mio rispetto per Pep. È il miglior allenatore del mondo", ha espresso Gundogan nella dichiarazione di Manchester City. "Lavorare con lui ogni giorno ti rende un giocatore migliore. Continua a offrire nuove sfide. È ciò che ogni professionista cerca. Sono ansioso di collaborare con lui di nuovo".

Guardiola aveva già elogiato Gundogan in un'intervista a "Stern" di giugno. "Ilkay parlava raramente, ma quando lo faceva, tutti prestavano attenzione, compreso me come allenatore", ha detto. "È un giocatore molto intelligente, uno dei più intelligenti che abbia mai allenato. È stato un fattore importante per il nostro successo".

La tifoseria del Manchester City si rallegra del ritorno del loro amato centrocampista Ilkay Gundogan. Gundogan, a sua volta, esprime la sua eccitazione nel lavorare di nuovo sotto l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola.

