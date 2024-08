Ilkay Gündogan annuncia la sua partenza dalla nazionale

Julian Nagelsmann, subentrato come nuovo allenatore della nazionale di calcio, dovrà nominare un nuovo capitano della squadra in vista del Mondiale del 2026. Il precedente capitano, Ilkay Gündogan, ha sorprendentemente deciso di lasciare la squadra della DFB, dopo il fallimento della Germania nel conquistare il titolo durante il campionato europeo casalingo. A 33 anni e con 82 partite internazionali per la Germania alle spalle, Gündogan ha preso la decisione inaspettata di ritirarsi dalla nazionale.

Su Instagram, Gündogan ha espresso i suoi pensieri: "Dopo alcune riflessioni, ho capito che è arrivato il momento di concludere la mia carriera nella nazionale. Sono incredibilmente orgoglioso di aver rappresentato la mia patria in 82 partite internazionali - un traguardo che non avrei mai immaginato quando ho giocato per la prima volta nella squadra A nel 2011", ha scritto. "Il mio momento culminante è stato essere nominato capitano durante il nostro campionato europeo casalingo lo scorso estate!"

Il futuro di Barcellona incerto

Gündogan continuerà la sua carriera professionale, attualmente rappresentando il FC Barcelona. Tuttavia, circolano voci sul suo possibile addio dal club spagnolo di vertice quest'estate.

Dopo l'eliminazione della Germania per mano della Spagna negli ottavi di finale del campionato europeo, Nagelsmann aveva creduto di poter ancora contare su Gündogan per l'inizio della Nations League a settembre. "Certamente sono contento se continua a giocare. Al momento, presumo che sarà ancora disponibile", ha commentato il giorno successivo. Tuttavia, Nagelsmann ha ribadito all'inizio di luglio che la decisione spettava a Gündogan e che avrebbe dovuto annunciarla di conseguenza. Tuttavia, la sua decisione ha preso una piega diversa.

Nagelsmann aveva anche considerato Gündogan come un'aggiunta importante a causa del pensionamento imminente di Toni Kroos dal calcio professionistico. All'inizio di quest'anno, Kroos ha annunciato il suo ritiro dopo il campionato europeo. Thomas Müller ha anche deciso di abbandonare la nazionale. Nagelsmann vuole rinvigorire la squadra in vista della Nations League e delle qualificazioni per il Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Gündogan aveva un ruolo cruciale da giocare in questo, proprio come durante il campionato europeo casalingo.

"Momento cruciale di riconoscimento"

Anche Nagelsmann ha elogiato Gündogan per la sua forte prestazione durante il campionato europeo. Inoltre, il centrocampista ha ricevuto ampi riconoscimenti dal pubblico. "Sono stato tremendamente felice quando ha sperimentato per la prima volta l'ondata di supporto come giocatore della nazionale. È un leader tranquillo con una vasta esperienza. Ha una comprensione acuta di un gruppo", ha dichiarato Nagelsmann dopo l'

