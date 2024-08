- Ilkay Gündogan annuncia il suo ritiro dalla nazionale tedesca di calcio

Julian Nagelsmann è pronto a nominare un nuovo capitano per la nazionale di calcio tedesca in vista del Mondiale del 2026. Il capitano attuale, Ilkay Gundogan, ha deciso di appendere gli scarpini per la nazionale dopo la deludente difesa del titolo alla recente Euro tenutasi in casa. Gundogan, 33 anni e con 82 presenze in nazionale, ha sorpreso molti con la sua decisione di lasciare la nazionale.

Dichiarazione di addio di Gundogan

Su Instagram, Gundogan ha scritto: "Dopo settimane di riflessione, ho deciso di concludere la mia carriera in nazionale. Guardando indietro, sono incredibilmente orgoglioso delle 82 partite internazionali che ho giocato per il mio paese d'origine - un traguardo che non avrei mai immaginato quando ho indossato per la prima volta la maglia della nazionale nel 2011. Il mio ricordo più prezioso è senza dubbio quello di aver capitanato la squadra all'ultima Euro ospitata nel nostro paese!"

Gundogan continuerà la sua carriera, attualmente giocando con il FC Barcelona. Tuttavia, circolano voci che potrebbe lasciare il gigante spagnolo quest'estate.

"Ci vediamo presto," ha detto Nagelsmann dopo l'uscita dall'Euro

Inizialmente, Nagelsmann si aspettava che Gundogan potesse rimanere a bordo per l'inizio della Nations League a settembre dopo il passo falso dell'Euro contro la Spagna. "Sono felice se decide di rimanere. Per ora, mi aspetto la sua disponibilità," ha annunciato l'allenatore della nazionale il giorno dopo la sconfitta ai quarti di finale contro la Spagna. Tuttavia, Nagelsmann ha espresso il suo pensiero il 3 luglio, dicendo: "Gundogan dovrebbe prendere la sua decisione." E così è stato.

Nagelsmann aveva originariamente sperato nel proseguimento della presenza di Gundogan, considerato che Toni Kroos aveva annunciato il suo ritiro e Thomas Muller aveva optato per lasciare la nazionale tedesca. Nagelsmann voleva rinnovare la squadra e adattarla alla Nations League e al Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Gundogan sarebbe stato un giocatore chiave in questo rinnovamento - proprio come durante l'Euro in casa.

Debutto in nazionale 2011 - Sostituendo Lahm

Nagelsmann ha elogiato la prestazione di Gundogan durante l'Euro. Gundogan ha ricevuto elogi da tutte le parti. "Sono stato felice che finalmente non è stato solo sottoposto a critiche come giocatore della nazionale. È un leader silenzioso con vasta esperienza. Ha una buona comprensione del gruppo," ha dichiarato Nagelsmann dopo l'Euro.

Gundogan ha debuttato nella nazionale tedesca l'11 ottobre 2011 a Düsseldorf contro il Belgio durante le qualificazioni per l'Euro. Gundogan, entrato come sostituto del capitano Philipp Lahm, ha segnato 19 gol per la Germania. Nonostante numerosi infortuni, Gundogan ha mancato il Mondiale del 2014 vinto in Brasile.

La Federazione calcistica tedesca (DFB) dovrà trovare un nuovo capitano per la nazionale, poiché Ilkay Gundogan ha deciso di ritirarsi dal calcio internazionale. Gundogan, che attualmente gioca per il FC Barcelona, è stato un giocatore chiave per la Germania, soprattutto durante l'Euro in casa.

