- Ilkay Gündoğan annuncia il suo ritiro dalla nazionale tedesca di calcio

Julian Nagelsmann Annuncia il Nuovo Capitano per la Nazionale di Calcio Tedesca per il Mondiale del 2026

"Gündogan: "Gratificato per l'Occasione"

"Dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso di concludere il mio percorso nella nazionale. Ripensare ai miei straordinari 82 incontri internazionali per il mio paese, un traguardo che non avrei mai immaginato possibile quando ho indossato per la prima volta la maglia della nazionale nel 2011, è veramente umiliante," ha scritto Gündogan su Instagram. "Il culmine della mia carriera è stato senza dubbio il privilegio di guidare la squadra come capitano durante l'Europeo casalingo dello scorso estate!"

Il talentuoso centrocampista è pronto a continuare la sua carriera con il FC Barcelona. Tuttavia, circolano voci che potrebbe lasciare il gigante del calcio spagnolo quest'estate.

Nagelsmann Contava su Gündogan

Dopo l'eliminazione della Germania contro la Spagna agli Europei, Nagelsmann si aspettava che Gündogan sarebbe rimasto un componente cruciale dei suoi piani per il calcio d'inizio della Nations League a settembre. "Sono felice se decide di rimanere a bordo. Per ora, presumo che sarà ancora a mia disposizione," ha dichiarato l'allenatore della nazionale il giorno dopo la sconfitta ai quarti di finale contro la Spagna. Tuttavia, Nagelsmann aveva anche fatto capire a luglio: "In definitiva, spetta a lui prendere quella decisione e annunciarla pubblicamente." La decisione di Gündogan, a sorpresa di tutti, ha ora preso una direzione diversa.

Nagelsmann sperava anche che Gündogan si unisse a Toni Kroos, che aveva annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico dopo gli Europei, e Thomas Müller, che aveva deciso di appendere gli scarpini internazionali al chiodo. Nagelsmann voleva rivitalizzare e adattare la squadra, concentrandosi sulla Nations League e sulla qualificazione per il Mondiale del 2026, che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico. Gündogan era previsto come un giocatore vitale in questo obiettivo - proprio come lo era stato durante gli Europei in casa.

Ilkay "Gündogan Sostituisce Philipp Lahm

Nagelsmann aveva elogiato calorosamente le prestazioni di Gündogan durante gli Europei. Il centrocampista aveva addirittura ricevuto elogi pubblici. "Sono stato felice di vedere che è stato risparmiato dalla critica che spesso colpisce i giocatori della nazionale. È un leader tranquillo con un'ampia esperienza e un occhio acuto per il gruppo," ha espresso Nagelsmann dopo gli Europei.

Gündogan ha debuttato in nazionale il 11 ottobre 2011 a Düsseldorf, sostituendo il capitano Philipp Lahm durante una vittoria per 3-1 contro il Belgio in un qualificatore per l'Europeo. Ha contribuito con 19 gol alla squadra tedesca. Nonostante diversi infortuni, il talentuoso giocatore di club Gündogan ha purtroppo mancato la vittoria del Mondiale del 2014 in Brasile.

Dopo aver annunciato il suo addio alla nazionale tedesca, Ilkay Gündogan continuerà la sua carriera al FC Barcelona. Nonostante la decisione di Gündogan, la DFB (Federazione calcistica tedesca) dovrà trovare un nuovo capitano per il Mondiale del 2026, poiché Gündogan aveva sostituito Philipp Lahm nel 2011.

