Il WR dei Raiders Davante Adams spinto da un fotografo dopo la partita contro i Chiefs: la polizia di Kansas City sta indagando

Dopo la vittoria dei Chiefs per 30-29, Adams stava camminando verso il tunnel che porta agli spogliatoi quando il fotografo gli è passato davanti. Il video mostra Adams che usa due mani per spingere l'uomo, che aveva in mano uno stand alto.

Il fotografo "ha preso accordi per un trasporto privato all'ospedale per le cure del caso, dopodiché ha chiamato la polizia", ha dichiarato il portavoce della polizia, il sergente Jake Becchina, in una e-mail. "Si ritiene che le ferite non siano pericolose per la vita".

L'uomo, di cui la polizia non ha fatto il nome, ha fatto una denuncia dall'ospedale, ha detto Becchina.

Adams si è scusato nel post-partita negli spogliatoi e su Twitter.

"Mi dispiace per il ragazzo che ho spinto dopo la partita. Ovviamente ero molto frustrato per il modo in cui è finita la partita e quando mi è corso davanti mentre uscivo è stata la mia reazione e mi sono sentito subito in colpa", ha scritto su Twitter. "Le mie scuse, amico, spero che tu veda questo".

L'incidente è avvenuto all'Arrowhead Stadium dopo che i Kansas City Chiefs avevano rimontato un deficit di 17 punti per infliggere ai Raiders la quarta sconfitta della stagione.

La partita si è conclusa dopo che i Raiders non sono riusciti a ottenere un primo down allo scadere del quarto quarto. Adams sembra aver fatto una presa per allungare il drive che è stata annullata in fase di revisione a 47 secondi dalla fine. Poi, nell'ultima azione di Las Vegas, un compagno di squadra si è scontrato con Adams e il passaggio del quarterback Derek Carr è caduto incompleto.

Dopo l'azione, Adams è stato mostrato mentre sbatteva il casco a terra sulla linea laterale.

L'allenatore dei Raiders Josh McDaniels ha dichiarato martedì di sostenere Adams "con tutto il cuore come essere umano".

"Come persona, è un ragazzo fantastico", ha detto McDaniels ai giornalisti, aggiungendo: "Lo conosco. Non credo che ci sia stata alcuna intenzione da parte sua".

La CNN ha contattato più volte la NFL in merito a una possibile disciplina, ma non ha ricevuto risposta. McDaniels ha detto che la squadra si adeguerà alle richieste della lega.

I detective dell'unità di aggressione del dipartimento di polizia di Kansas City stanno indagando sull'episodio di spintoni e si coordineranno con i procuratori per stabilire se sia necessario sporgere denuncia.

Correzione: Una versione precedente di questa storia riportava il nome sbagliato del portavoce della polizia Jake Becchina.

Jill Martin della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com