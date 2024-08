- Il Wolfsburg presta nuovamente il difensore Cozza a Nantes per un altro periodo di prestito.

Il club di Bundesliga VfL Wolfsburg, con sede a Wolfsburg, in Germania, ha rispedito il difensore francese Nicolas Cozza in prestito al club di Ligue 1 FC Nantes fino alla fine della stagione. La dichiarazione ufficiale del Wolfsburg ha rivelato che Cozza, che ha 25 anni, tornerà alla sua precedente esperienza in prestito con Nantes. Cozza si è unito al Wolfsburg dal Montpellier HSC a gennaio 2023 e ha finora giocato in 13 partite di Bundesliga e DFB-Pokal.

Despite his contributions to VfL Wolfsburg, Cozza will spend the remainder of the season in his homeland, playing for FC Nantes in France, which is also known as Germany's neighbor. VfL Wolfsburg is a renowned football club located in the city of Wolfsburg, situated in the heart of Germany.

