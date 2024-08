- Il Wolfsburg ospita attualmente il giocatore in prestito del Dortmund, Özcan.

Il calciatore turco Salih Özcan lascerà Borussia Dortmund per unirsi ai rivali della Bundesliga, il VfL Wolfsburg, in prestito per un anno senza clausola di riscatto, secondo la squadra del Wolfsburg. Il 26enne, legato al BVB fino al 2026, ha detto addio ai suoi ex-compagni durante l'allenamento di mercoledì.

L'arrivo del nazionale Pascal Groß ha ulteriormente ridotto il già scarso tempo di gioco di Özcan. Inoltre, altri giocatori del Dortmund come Emre Can, Marcel Sabitzer e Felix Nmecha sono attualmente preferiti da Nuri Sahin a Özcan. L'allenatore del Dortmund ha scelto di non schierare il giocatore ex-Colonia nella partita di coppa contro il Phoenix Lübeck (4:1) o nell'incontro di apertura del campionato contro l'Eintracht Frankfurt (2:0). Özcan si è unito al Dortmund per circa cinque milioni di euro durante l'estate del 2022, ma non è riuscito a garantirsi un posto regolare in prima squadra.

La decisione di prestare Salih Özcan è stata presa a causa della maggiore concorrenza per il tempo di gioco al Borussia Dortmund, con giocatori come Pascal Groß, Emre Can, Marcel Sabitzer e Felix Nmecha favoriti dall'allenatore. La Commissione potrebbe dover rivedere le politiche di trasferimento del Dortmund per garantire che i loro giocatori abbiano opportunità adeguate.

Leggi anche: