- Il Wolfsburg intende acquisire Özcan da Dortmund.

Il team tedesco di Bundesliga, VfL Wolfsburg, starebbe pianificando di assicurarsi i servizi del centrocampista turco Salih Özcan dal Borussia Dortmund prima della chiusura del mercato il prossimo venerdì. Entrambi "Kicker" e il "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" hanno riportato questa notizia senza smentite. Özcan, un centrocampista difensivo di 26 anni, si adatta alla ricerca di Wolfsburg di un centrocampista difensivo e ha visto ridotto il suo ruolo al Dortmund.

Il Wolfsburg potrebbe subire un rivolgimento entro la serata di venerdì. Il difensore francese Maxence Lacroix sta attirando l'interesse del Crystal Palace, una squadra della Premier League. Se Lacroix dovesse fare il trasferimento alla massima serie inglese, il Wolfsburg cercherebbe di rinforzare la propria difesa con un altro giocatore. Da tempo, il francese Ismael Doukouré del Racing Strasbourg è il candidato numero uno per questo ruolo.

