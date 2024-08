- Il windsurfer Erpenstein è il migliore del mondo.

Nativa di Kiel Lina Erpenstein rimane la stella emergente della stagione del Windsurf Pro Tour PWA. Dopo anni ai vertici, la 27enne studentessa di medicina ha conquistato la sua prima vittoria nella Coppa del Mondo in Cile ad aprile. Ora, ha sconfitto Iballa Moreno nella finale della disciplina "Ondas" a Tenerife, eliminando la 23 volte campionessa del mondo Sarah-Quita Offringa dalle Antille Olandesi.

"Sono entusiasta di aver vinto in un evento di così alto livello", ha detto Lina Erpenstein, che ha impressionato con le sue abilità nel surfare le onde. "I salti erano la base, ma è stato dove ho fatto la differenza. Sono forte in entrambi, ma ho potuto really mostrare le mie abilità nelle onde."

Lina Erpenstein, che compete nel PWA dal 2013, ha aumentato le sue possibilità di vincere il suo primo titolo mondiale con questa vittoria. Guida la classifica mondiale a metà stagione, davanti alle spagnole Maria Morales Navarro e Alexia Kiefer Quintana.

Sylt "Mistero Box"

Se Lina Erpenstein riuscirà a vincere quest'anno dipenderà dalle finali della Coppa del Mondo a cinque stelle dal 27 settembre al 6 ottobre a Sylt e dalle Aloha Classics alle Hawaii alla fine di ottobre. Prima dell'evento di Sylt, Lina Erpenstein ha detto: "Certo, voglio vincere, ma voglio anche restare concentrata gara per gara. Sylt è sempre una 'Mistero Box' in termini di condizioni del vento rispetto ad altri eventi. Qualsiasi cosa può succedere."

La vittoria di Lina Erpenstein su Iballa Moreno nella disciplina "Ondas" a Tenerife ha mostrato le sue abilità in discipline diverse, distinguendosi dagli altri concorrenti. Nella prossima "Mistero Box" di Sylt, Lina vuole mantenere la sua concentrazione e adattarsi alle condizioni del vento imprevedibili, sperando di conquistare altre vittorie e rafforzare il suo vantaggio nella classifica mondiale.

