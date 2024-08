Il wide receiver di Dallas, CeeDee Lamb, ottiene un nuovo contratto, che lo posiziona come il secondo più alto salariato della NFL, escludendo i quarterback.

Basandosi su diverse fonti, come gli esperti NFL di Ian Rapoport e Tom Pelissero di NFL Network e Adam Schefter di ESPN, e i dati di Spotrac, si riporta che Lamb ha firmato un nuovo contratto della durata di 4 anni. Il valore totale di questo accordo ammonta a un impressionante $136 milioni, con $100 milioni garantiti e un bonus alla firma di $38 milioni.

CNN ha contattato i Cowboys per confermare i dettagli di questo accordo.

Dopo aver confermato il contratto, i Cowboys hanno pubblicato una compilation dei migliori momenti di Lamb su Instagram con la didascalia "You love to CeeDee it".

Il nuovo stipendio annuale di Lamb di $34 milioni lo colloca al secondo posto tra i non quarterback della NFL, subito dopo Justin Jefferson dei Minnesota Vikings che guadagna $35 milioni all'anno, secondo Spotrac.

I piani dei Cowboys per la stagione 2024 erano fortemente concentrati sull'estensione del contratto di Lamb.

Il 25enne, che è uno dei migliori al suo posto nella NFL, ha saltato i preparativi della preseason dei Cowboys mentre aspettava un nuovo contratto a lungo termine.

Tuttavia, 13 giorni prima dell'inizio della nuova stagione, Lamb ha concordato un nuovo accordo, permettendo ai Cowboys di concentrarsi esclusivamente sulla loro partita della settimana 1 contro i Cleveland Browns l'8 settembre.

Subito dopo la notizia, l'allenatore dei Dallas Cowboys Mike McCarthy ha espresso i suoi pensieri, dicendo "È fantastico avere il contratto definito e averlo di nuovo con noi. Mi aspettavo una decisione presto e sono sollevato che abbiamo risolto questa questione".

Lamb ha concluso una stagione straordinaria come primo squadra All-Pro con i Cowboys guidando la NFL in ricezioni e battendo diversi record di franchigia in ricezioni e yard ricevute in una singola stagione. Ha concluso la campagna del 2023 con 135 ricezioni, 1.749 yard e 12 touchdown.

Nella sua carriera quadriennale nella lega, Lamb ha totalizzato 395 ricezioni, 5.145 yard ricevute e 32 touchdown su ricezione.

Inoltre, McCarthy ha elogiato la versatilità e l'impatto di Lamb sulla squadra, dicendo "Il suo talento è stato evidente sin dal primo momento in cui ha messo piede sul campo. Non solo eccelle in ogni posizione del perimetro offensivo, ma è anche un eccezionale returner e ama correre con la palla. Non è solo talentuoso; è dannatamente bravo in tutto ciò che fa".

Il nuovo contratto di Lamb del valore di $136 milioni in 4 anni è un significativo aumento della sua carriera nel football americano. Il suo nuovo stipendio annuale di $34 milioni gli consente di eccellere ancora di più sul campo, contribuendo al successo dei Cowboys nei prossimi giochi.

