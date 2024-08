- Il Werder Bremen trasferisce temporaneamente Dikeni Salifou in Austria.

Werder Bremen ha prestato temporaneamente il centrocampista Dikeni Salifou alla squadra della Bundesliga austriaca SK Austria Klagenfurt fino alla fine della stagione. L'allenatore Ole Werner non ha considerato Salifou, 21 anni, un elemento cruciale della sua strategia di squadra.

Come ha spiegato Niemeyer, responsabile del calcio di Bremen, "C'è una forte concorrenza per il suo ruolo, quindi non sta ottenendo il tempo di gioco di cui ha bisogno per crescere."

Nella stagione precedente, Salifou, che ha firmato con Werder dall'FC Augsburg nel 2022, era stato prestato anche alla squadra ausiliaria della Juventus di Torino. Al momento, Salifou ha partecipato solo a una partita della Bundesliga per Werder.

