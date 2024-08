Il VW Beetle suscita nostalgia per i tempi passati, eppure in Messico rimane un elemento corrente.

In Messico, nonostante l'ultima Beetle sia stata prodotta nel 2003 nello stabilimento principale di Volkswagen a Puebla, questo veicolo iconico continua a prosperare. Rinvigorito e reinventato dalla sua influenza culturale, il Messico rimane uno dei pochi luoghi in cui si può ancora avvertire un sapore tangibile di Beetle-mania.

Il suo aspetto accattivante e vivace e il motore posteriore, a raffreddamento aria, hanno contribuito a renderlo famoso in tutto il mondo e a conferirgli uno status di culto che probabilmente nessun'altra auto a benzina raggiungerà mai. Nonostante le commoventi storie di questo veicolo amato permeino la nostra memoria, l'auto che un tempo deteneva il titolo di veicolo più venduto al mondo è quasi scomparsa dalle strade americane, rifugiandosi in musei automobilistici e parcheggi di collezionisti.

Nel navigare le strade affollate di Città del Messico, affrontando le strade montuose della Sierra Norte di Oaxaca e trasformandosi in un food truck mobile che serve deliziosa cucina messicana, il "Vocho", come la Beetle è conosciuta in Messico, rimane una costante presenza.

Pochi secondi prima di essere interrotto dal suono inconfondibile di un Vocho che si avvicinava, Jesús Delgado, presidente del 'Ixmi Volks Club', ha dichiarato a CNN: "Quando sento il motore di un Vocho, vedo mia moglie che mi saluta mentre va a fare la spesa. Vedo l'entusiasmo sul volto di mio figlio quando lo portai per la prima volta a lezione di guida". Delgado ha perso sua moglie per Covid nel 2020 e i suoi figli sono ormai cresciuti, ma secondo lui "i ricordi emotivi sembrano ancora più reali quando sono intorno all'auto".

La prima Beetle è arrivata sulle coste messicane nel 1954 come parte di un'esibizione per mettere in evidenza il progresso industriale della Germania. Le vendite negli Stati Uniti erano lente, ma Volkswagen si trovava di fronte a sfide a causa del sentimento anti-tedesco post-bellico per l'auto, che era stata concepita sotto la direzione di Adolf Hitler nel 1934.

Hitler affidò il compito di produrre un'auto piccola e accessibile all'imprenditore automobilistico Ferdinand Porsche, ma lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale interruppe la produzione commerciale. Non fu fino al 1945 che la produzione riprese, quando le forze alleate scoprirono i resti di una fabbrica di automobili nel nord della Germania, danneggiata ma ancora in piedi, con un'unica Volkswagen Beetle tra le macerie.

Un lampo di genio da parte di Julian Koenig, un pubblicitario americano, ha giocato un ruolo fondamentale nel rilancio di Volkswagen. Associandosi a un team di eleganti pubblicitari di Madison Avenue, ha lanciato la campagna pubblicitaria influente "Pensare in piccolo", che ha spostato l'attenzione del pubblico americano verso auto più piccole, efficienti e accessibili a un pubblico più ampio.

Ma nessuno poteva prevedere la straordinaria trasformazione della Beetle in un simbolo della controcultura e talismano del movimento flower power negli Stati Uniti.

Mentre la guerra del Vietnam infuriava, la Beetle è diventata il simbolo di un potente movimento sociale nato dalle proteste anti-guerra in tutto il paese e ha continuato a rappresentare "pace e amore" in tutto il periodo, con Beetle che arrivavano a frotte al festival di Woodstock nel 1969. Era un outsider con una semplicità senza vergogna e un simbolo amato dai hippy della controcultura. In molti modi, era diventata tutto ciò che la Germania nazista avrebbe detestato.

Un'eredità vibrante

Entro il 1972, era l'auto più prodotta al mondo, grazie alla fama mainstream guadagnata da Disney con "The Love Bug" e a una catena di fornitura robusta, compreso un nuovo stabilimento a Puebla, in Messico, da cui veniva spedita in tutto il mondo.

Quando Volkswagen decise infine di porre fine alla produzione dell'auto nel 2003 a causa delle vendite in calo e del desiderio di concentrarsi sulla costruzione di alternative più moderne, la Beetle era stata prodotta in Messico per più anni che in Germania.

Subito dopo l'annuncio, il BBC News riportò che "la sua eredità rimarrà vibrante".

Tuttavia, regolamentazioni sulle emissioni più severe e prezzi del carburante in aumento hanno gradualmente spinto l'auto fuori dalle strade d'Europa e degli Stati Uniti, dove ora serve il suo ultimo capitolo regale nell'oblio, riservata ai ricchi e famosi come un giocattolo prezioso.

L'attore Chris Pratt ha restaurato la sua Beetle del 1965 nel 2016, descrivendola come "un sogno navigare le colline di Hollywood". Nello stesso anno, il comico Jerry Seinfeld ha venduto la sua Beetle bianca del 1960 con un motore da 36 cavalli per 121.000 dollari, stabilendo un record mondiale per la vendita di una Beetle. Tre anni dopo, l'attore Ewan McGregor ha speso oltre 30.000 dollari per convertire la sua Beetle in un veicolo elettrico.

Ma il Messico rimane un luogo eccezionale per avvistare le curve iconiche e il ruggito del potente motore della Beetle.

José Luis, il cui lavoro di 40 anni è stato dedicato al restauro dei Vochos, è stato "profondamente rattristato" quando la produzione si è fermata. Ha affermato che "anche se le parti ora sono più costose e più difficili da trovare, il desiderio delle persone in Messico di possederle e guidarle è rimasto lo stesso".

Per la famosa artista visiva messicana Betsabée Romero, l'auto ha giocato un ruolo cruciale nella sua carriera. Nel suo studio ai margini di Città del Messico, Romero sedeva accanto a una delle cinque

Il design unico e lo stile senza tempo del Maggiolino hanno ispirato numerosi artisti in Messico, come Betsabeé Romero, che utilizza scocche svuotate di Vocho come simbolo di viaggi migratori nelle sue opere.

I residenti messicani continuano a custodire il fascino vintage del Maggiolino, con Jose Luis che afferma che anche se le parti sono rare, il desiderio di possederne e guidarne uno rimane forte.

