Il voto nella RD Congo è segnato da proteste e ritardi, mentre l'opposizione denuncia brogli

In gioco non c'è solo la legittimità della prossima amministrazione. Le dispute elettorali nella RDC spesso scatenano violenti disordini con conseguenze potenzialmente di vasta portata. La RDC è il terzo produttore mondiale di rame e il primo produttore di cobalto, un componente delle batterie necessario per la transizione verde.

Sono stati segnalati ritardi in diverse città dell'est della RDC, flagellato dai ribelli, e nella capitale Kinshasa il materiale elettorale non è arrivato ai seggi e le liste degli elettori non sono state pubblicate.

"È un caos totale", ha dichiarato il candidato presidenziale Martin Fayulu, secondo classificato alle contestate elezioni presidenziali del 2018.

Fayulu ha detto che mentre il voto è stato ben organizzato nel quartiere di Gombe, nella capitale, dove ha votato, non è stato così nel resto del Paese.

"Se tutte le persone non voteranno in tutti i seggi elettorali indicati dalla CENI (Commissione elettorale nazionale), non accetteremo queste elezioni", ha avvertito Fayulu, aggiungendo che sarà in prima linea nella protesta.

Nelle città orientali di Goma e Beni, alcune persone hanno faticato a trovare i loro nomi sulle liste degli elettori, che sono state rese disponibili nei loro seggi solo mercoledì mattina, secondo i testimoni della Reuters.

A Bunia, sempre nel Congo orientale, le forze di sicurezza hanno sparato colpi di avvertimento per disperdere i manifestanti dopo che un centro elettorale era stato vandalizzato e i kit distrutti, ha detto un giornalista della Reuters.

Un funzionario della commissione elettorale provinciale ha detto ai giornalisti che le persone sfollate dalla violenza nella regione avevano protestato perché volevano votare nelle loro città di origine.

Per mesi, la commissione elettorale nazionale del Congo ha insistito sul fatto che avrebbe tenuto un voto libero ed equo, come promesso in tutto il secondo Paese africano, anche se gli osservatori indipendenti e i critici hanno segnalato irregolarità che, a loro dire, comprometterebbero la legittimità dei risultati.

Circa 44 milioni di congolesi sono registrati per partecipare al voto, che comprende anche votazioni regionali.

Con l'avvicinarsi del giorno del voto, le autorità hanno richiesto elicotteri supplementari, sollevando preoccupazioni sulla capacità della commissione di aprire i seggi elettorali in aree altrimenti irraggiungibili a causa delle strade dissestate o della mancanza di sicurezza.

I risultati provvisori completi sono attesi per il 31 dicembre.

Trasparenza elettorale

Il Presidente Felix Tshisekedi è in lizza contro 18 sfidanti dell'opposizione nella speranza di ottenere un secondo mandato alla guida della nazione ricca di minerali ma afflitta dalla povertà.

"Vi ho chiesto di darmi la forza di continuare il lavoro che abbiamo iniziato", ha detto Tshisekedi nel suo comizio finale di lunedì, promettendo di espandere una politica di istruzione gratuita se eletto.

I candidati dell'opposizione hanno corteggiato gli elettori con la promessa di portare stabilità, pace e lo sviluppo economico che, a loro dire, è stato assente nel primo mandato di Tshisekedi.

Insieme agli osservatori elettorali religiosi e della società civile, hanno lanciato l'allarme sulla trasparenza elettorale, evidenziando problemi come la lista degli elettori e le carte d'identità illeggibili.

"È evidente che si sta verificando la più grande frode elettorale del secolo", ha dichiarato lunedì il premio Nobel e candidato dell'opposizione Denis Mukwege. La commissione elettorale ha ripetutamente respinto le accuse di frode dell'opposizione.

Le elezioni saranno decise in un unico turno e per vincere sarà necessaria la maggioranza semplice dei voti. La fase finale del voto è stata particolarmente movimentata.

Due candidati al parlamento sono stati uccisi in incidenti separati il 15 dicembre - parte di una serie di violenze legate alle elezioni condannate dai gruppi per i diritti umani e dall'Unione Europea.

Prima del giorno delle elezioni a Kinshasa, alcuni abitanti del luogo non erano convinti che il loro voto avrebbe contato. "Ogni volta che votiamo siamo delusi, ma se dovessi votare, sarebbe per un cambiamento", ha detto Lucie Mpiana, 43 anni, disoccupata.

La chiusura dei seggi è prevista per le ore 16.00 GMT (11.00 ET).

Fonte: edition.cnn.com