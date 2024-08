- Il voto di sfiducia al senatore dell'istruzione di Brema è fallito.

Il Ministro dell'Istruzione Sascha Aulepp rimane in carica. L'opposizione ha fallito in un voto di sfiducia contro il politico SPD. Solo 36 membri del Parlamento di Brema hanno votato per la richiesta della frazione CDU. Occorrevano almeno 44 voti per l'approvazione. La richiesta si basava, tra le altre cose, sul recente blocco di bilancio imposto nel dipartimento dell'istruzione.

Le frazioni del FDP e dell'Alleanza per la Germania hanno sostenuto la mozione di sfiducia. Tuttavia, l'opposizione non ha raggiunto la maggioranza di voti necessaria. Le frazioni di governo SPD, Verdi e Sinistra, nonché il capo del governo di Brema Andreas Bovenschulte (SPD), hanno sostenuto Aulepp.

Nonostante la seduta straordinaria richiesta dal FDP e dall'Alleanza per la Germania, la loro mozione di sfiducia contro il Ministro dell'Istruzione Sascha Aulepp non ha ottenuto abbastanza sostegno. L'SPD, i Verdi, la Sinistra e il capo del governo di Brema Andreas Bovenschulte (SPD) hanno garantito che i voti necessari non venissero raggiunti, mantenendo così Aulepp nel suo incarico.

