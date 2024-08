- Il voto del gruppo socialista sulla legge AfD?

Il candidato principale della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha invitato l'Alleanza per il Progresso e la Socialdemocrazia (APS) a commentare le possibili maggioranze per le leggi dell'AfD. "È una novità. Frau Wagenknecht deve spiegarsi in linea di principio", ha detto il leader della partito statale dopo un round televisivo dei candidati principali. Nella trasmissione MDR "Fatto è!", la candidata principale dell'APS per le elezioni statali del 1° settembre, Katja Wolf, non ha escluso nuovamente il possibile sostegno alle iniziative dell'AfD in parlamento.

Qual è la posizione dell'APS sull'AfD?

"Io non ho una grande paura che l'AfD porti un gran numero di proposte legislative sensate", ha detto Wolf giovedì sera, citando la sua esperienza di vita. "Ma se così fosse, allora ne discuteremo, e sarà la forza dell'argomento nell'arena politica".

L'Alleanza per il Progresso e la Socialdemocrazia (APS) ha stabilito la sua filiale statale della Turingia solo a marzo, ma il partito ha un grande successo negli stati federali orientali secondo i sondaggi - in Turingia, è addirittura in corsa per il secondo posto alle elezioni statali alla pari con la CDU. Se Wolf supera Voigt della CDU nella notte delle elezioni, potrebbe rivendicare il posto di Presidente del Consiglio. Nessuno dei partiti con possibilità di entrare nel parlamento statale vuole formare una coalizione con l'AfD guidata da Björn Höcke, rendendo le sue pretese di potere nonostante la sua posizione in testa ai sondaggi irrealistiche.

Regole diverse in una coalizione

Pochi giorni fa, Wolf ha chiamato per un nuovo approccio all'AfD in un'intervista con "Welt" e ha criticato il firewall che ha reso l'AfD ancora più forte. Se ci sono ragioni chiare per respingere una mozione, deve essere respinta. "O devi alzarti e dire: è sensato, voteremo per esso. Abbiamo bisogno di più pragmatismo e meno ideologia", ha detto.

Wolf ha poi detto all'Agenzia di Stampa Tedesca che è importante concentrarsi sul contenuto invece che "battere". Tuttavia, ha anche chiarito che capisce le regole del gioco politico. "Se sei in una coalizione, allora le regole per le mozioni sono diverse. È logico", ha detto.

Nella MDR, il politico ha chiarito che vede la forza dell'AfD come un "problema centrale in questo paese". Una coalizione con il partito, considerato estremista di destra in Turingia, è ancora fuori questione per lei.

La CDU respinge la cooperazione con l'AfD. Tuttavia, i democratici cristiani della Turingia hanno accettato i voti dell'AfD per le loro proposte legislative in passato, con diverse leggi approvate con l'aiuto della fazione di Höcke nel parlamento statale. Allo stesso tempo, la CDU ha sempre sottolineato che non avrebbe sostenuto alcuna mozione o legge dell'AfD.

L'Alleanza per il Progresso e la Socialdemocrazia (APS) non ha escluso di sostenere alcune iniziative dell'AfD in parlamento, come ha dichiarato Katja Wolf, loro candidata principale, nella trasmissione MDR. Despite the APS's success in Thuringia and potential to challenge the CDU for second place in the state election, none of the major parties want to form a coalition with the AfD.

Leggi anche: