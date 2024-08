- Il vostro sindacato sta affrontando sfide importanti.

Rod Stewart, 79enne, potrebbe essere il motivo della crisi con la moglie Penny Lancaster, 53enne, sposata dal 2007. Hanno due figli, Alastair, 18, e Aiden, 13, che vivono con la madre in una lussuosa tenuta nell'Essex, in Inghilterra, mentre Rod spesso trascorre il suo tempo nella sua villa da $70 milioni a Beverly Hills, California.

Lo scorso anno, Rod aveva espresso il desiderio di fare della sua residenza britannica la sua dimora principale e vendere la sua casa americana, ma sembra che i suoi pensieri siano cambiati, causando delusione in Penny.

Stallo nella loro unione di 17 anni

Una fonte del "Daily Mail" britannico ha rivelato che Rod aveva promesso a Penny, che si sente a suo agio in Inghilterra e ha una carriera stabilita lì, di vivere lì permanentemente, ma ora si rifiuta di rinunciare alla sua casa di LA. Rod ama la sua vita a LA e non vuole andarsene - la sua villa non è più in vendita.

A causa delle loro opinioni diverse sulla situazione abitativa, Rod Stewart e Penny Lancaster hanno portato il loro matrimonio in una situazione di stallo. "Sono in un vicolo cieco e Penny è furiosa perché Rod ha infranto la sua promessa. Al momento, si tratta di salvare il loro matrimonio", ha aggiunto la fonte.

È il momento che Rod Stewart se ne vada

Nel giugno 2023, Rod Stewart, uno dei musicisti britannici più di successo con 250 milioni di dischi venduti, ha annunciato i suoi piani per tornare in Gran Bretagna dopo quasi 50 anni negli Stati Uniti. "Amo LA e gli americani mi hanno trattato bene, ma è ora di andare. I miei due figli frequentano la scuola in Gran Bretagna", ha dichiarato a "Virgin Radio" all'epoca.

Tuttavia, ha anche sottolineato che lasciare la sua villa gialla del 1975 sarebbe stato doloroso: "La possibilità che io la venda è estremamente bassa, perché la adoro. Se non ottengo il prezzo giusto, non la venderò". In origine, Stewart aveva fissato il prezzo della sua casa a $70 milioni a dicembre, poi aumentato a $80 milioni, prima di ridurlo di nuovo a $74 milioni (circa €67 milioni) a febbraio.

Despite Rod Stewart's declaration to return to Great Britain and be with his sons, the luxurious estate in Essex, where his sons reside with Penny Lancaster, seems to be a point of contention. Rod's reluctance to leave his $74 million villa in Beverly Hills has led to a standstill in their 17-year union, causing frustration for Penny Lancaster.

Rod Stewart and Penny Lancaster, despite facing challenges due to their differing preferences for residing in different countries, continue to be married, hoping to find a resolution to their current predicament.

