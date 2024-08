Il vostro prossimo ordine di Shake Shack potrebbe essere consegnato da un robot

La catena di fast food e Serve Robotics hanno annunciato una partnership mercoledì per consegnare i pasti attraverso robot di consegna autonomi tramite l'app Uber Eats. Il robot, che ha la forma di un carrello della spesa e ha quattro ruote, viaggerà sui marciapiedi.

Serve Robotics è stato fondato come divisione robotica di Postmates prima che Uber acquisisse quella società e ne facesse spin-off Serve nel 2021. La società è diventata pubblica ad aprile 2024 e oggi conta Nvidia e 7-Eleven tra i suoi investitori. Le azioni di Serve sono aumentate di quasi il 10% dopo l'annuncio della partnership.

I robot Serve hanno già iniziato a consegnare cibo dai ristoranti nella zona di Los Angeles attraverso Uber Eats dal 2022. I robot funzionano meglio per le consegne a breve distanza e il tempo medio di consegna per un robot è di circa un miglio, ha detto il cofondatore e CEO Ali Kashani a CNN Business in un'intervista di mercoledì.

I robot sono anche meglio attrezzati per le città rispetto alle auto a guida autonoma, ha detto Kashani.

"Riduce il traffico, riduce le emissioni, riduce gli incidenti e le fatalità e abbassa i costi per i commercianti", ha detto Kashani.

Mentre le aziende affrontano costi del lavoro più elevati, i consumatori lottano anche con il costo crescente di mangiare fuori. Serve Robotics ha detto che un altro vantaggio dei suoi robot è che aumentano l'efficienza e abbassano i costi.

"E non c'è bisogno di dare la mancia al robot!", ha detto il comunicato stampa per le consegne di Shake Shack.

Gli investitori sono ancora entusiasti, ma ci sono ancora sfide da affrontare

Ristoranti, catene di consegna e negozi stanno investendo pesantemente nell'automatizzazione del servizio - che si tratti di droni, auto a guida autonoma o, in questo caso, robot.

Questa è anche la seconda mossa di Uber Eats nel campo della consegna robotica. Uber Eats e un'azienda diversa, Cartken, hanno lanciato servizi di consegna robotica a Miami nel 2022 e li hanno espansi a Fairfax, Virginia nel 2023.

Tuttavia, alcuni percorsi come la consegna con i droni non sono ancora decollati despite the backing of giants like Amazon and Walmart, suggesting that companies can't fully cut out human workers yet in favor of automation

Lo stesso vale per il concetto di consegne robotiche. Domino's, ad esempio, ha lanciato un robot di consegna della pizza nel 2021, ma alla fine ha finito per fare affidamento sui propri autisti e servizi.

Tuttavia, le aziende e gli investitori hanno ancora fame di fare grandi scommesse sul concetto, che Serve Robotics sta cercando di realizzare.

Serve Robotics ha un accordo con Uber Eats per lanciare 2.000 robot sulla sua piattaforma nel 2025, ha detto la società nel suo più recente report sui guadagni rilasciato martedì, anche se aveva una media di soli 48 robot che effettuavano consegne giornaliere nel trimestre

