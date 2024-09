- Il volume ridotto dell'acqua ostacola le esperienze di canoa sulla distesa dell'Upper Main.

A causa della scarsità d'acqua, i viaggi in canoa sull'Alto Meno sono momentaneamente proibiti in alcuni punti. La persistente siccità ha fatto abbassare il livello dell'acqua a Kemmern, nel distretto di Bamberg, sotto il minimo prescritto di 2,20 metri, come ha riferito martedì l'associazione Franken River Paradise a Bamberg. Di conseguenza, il servizio di noleggio canoe tra Hausen nel distretto di Lichtenfels e Hallstadt vicino a Bamberg è stato momentaneamente sospeso.

L'associazione, situata nell'ufficio distrettuale di Bamberg, consiglia inoltre a tutti gli appassionati di stand-up paddle, canoisti singoli e proprietari di barche gonfiabili di evitare di utilizzare questo tratto per il momento.

Per i pesci e gli altri animali acquatici, i livelli d'acqua ridotti durante l'estate sono estremamente pericolosi a causa delle alte temperature, che portano a una minore quantità di ossigeno nell'acqua.

