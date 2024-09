Il volume delle insolvenze delle imprese ha registrato un lieve calo in agosto.

La Germania ha registrato un lieve calo delle fallimenti aziendali ad agosto: 1282 imprese hanno richiesto l'insolvenza, con un calo del 9% rispetto alla figura di luglio, secondo l'Istituto di Ricerca Economica Leibniz Halle (IWH). Tuttavia, questa figura indica un aumento del 27% rispetto ad agosto 2023 e un aumento del 37% rispetto alla media degli agosto dal 2016 al 2019. Tre stati federali, in particolare la Baden-Württemberg, la Baviera e la Sassonia, hanno segnalato un numero elevato di fallimenti.

Questi tre territori hanno registrato i tassi di fallimento più alti dal gennaio 2016, quando l'IWH ha iniziato a seguire la tendenza dei fallimenti, secondo i rapporti dell'istituto. La Baden-Württemberg ha registrato 163 fallimenti, con un aumento del 94% rispetto alla media dal 2016 al 2019. La Baviera ha registrato 203 fallimenti aziendali (un aumento del 84%), mentre la Sassonia ne ha segnalati 52 (un aumento del 54%). L'istituto non ha fornito spiegazioni per queste figure.

L'istituto di ricerca analizza le attuali dichiarazioni di insolvenza fatte dai tribunali tedeschi per le tendenze mensili di insolvenza e le correlazioni con i bilanci delle imprese interessate. Inoltre, l'IWH raccoglie indicatori leader che prevedono il processo di insolvenza con circa due o tre mesi di anticipo.

