- Il visionario e rivale di Hoeneß, Willi Lemke, è morto.

Come infastidire il grande FC Bayern Munich? Pochi nel calcio tedesco lo sapevano meglio di Willi Lemke**.

Quando divenne manager del Werder Bremen nel 1981, il club era appena tornato nella Bundesliga. Ma quando se ne andò nel 1999 per intraprendere una carriera in politica come senatore dell'istruzione di Brema e consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Lemke e l'allenatore leggendario Otto Rehhagel avevano vinto insieme con il Werder: due campionati tedeschi (1988, 1993), la Coppa dei Campioni (1992) e due Coppe di Germania (1991, 1994). Tutto questo fu accompagnato da una lunga faida personale tra Willi Lemke e il suo omologo del Bayern Uli Hoeneß.

Uno dei manager più di successo, schietto e astuto nella storia della Bundesliga ci ha lasciati. A 77 anni, Lemke è morto lunedì a causa di un'emorragia cerebrale, come ha annunciato la sua famiglia martedì, causando grande shock nel mondo del calcio.

La morte di Lemke "ferma il Werder sul posto"

"La sua morte improvvisa e prematura ha fermato l'SV Werder sul posto," ha detto il CEO del Werder Klaus Filbry. L'ha definito una delle "grandi personalità della storia del calcio tedesco", che ha fatto contributi pionieristici per l'SV Werder in molti settori e ha lasciato un'impronta duratura.

Anche il sindaco di Brema Andreas Bovenschulte ha elogiato Lemke come un talento versatile. Dal 1999 al 2008, il politico SPD ha servito come senatore dell'istruzione e della scienza di Brema, poi degli interni e dello sport. In seguito, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon lo ha nominato consigliere speciale per lo sport al servizio della pace e dello sviluppo per otto anni.

"In tutte le sue imprese politiche, cercava sempre di trasmettere che sia la politica che l'economia possono trarre solo benefici dalle virtù sportive come lo spirito di squadra, la volontà e la convinzione," ha detto Bovenschulte di Lemke.

La persuasione di Lemke era evidente in abbondanza al Werder. Insieme a Rehhagel, portò giocatori come Rudi Völler o Karl-Heinz Riedle a Brema, che in seguito diventarono campioni del mondo ma prima si svilupparono in giocatori di primo livello al Werder.

Che anche stelle come Klaus Allofs o Manfred Burgsmüller fiorirono di nuovo a Brema nello stesso periodo mostrava che il Werder era spesso più furbo, astuto e a volte più popolare del grande FC Bayern negli anni '80 e '90.

Così, Lemke fu il primo manager a vendere una partita casalinga della Bundesliga completamente a uno sponsor nel marzo 1989. Invece di meno di 20.000, più di 37.000 spettatori assistettero alla partita contro il candidato alla retrocessione Waldhof Mannheim a causa dei prezzi dei biglietti economici - e Lemke era di nuovo avanti ai suoi tempi.

Grande rivalità con Uli Hoeneß

Si posizionò abilmente come l'avversario socialdemocratico piccolo e sociale dell'arrogante Uli Hoeneß. A parte Christoph Daum, probabilmente nessuno ha mai infastidito il patron di lungo corso del Bayern tanto quanto Lemke nella storia della Bundesliga.

"Anche oggi, non stringerei la mano a Lemke," disse Hoeneß anni dopo la partenza di Lemke dal Werder. Lemke, a sua volta, disse una volta in un'intervista pubblicata nel grande libro del Werder "Das W auf dem Trikot...": "Uli Hoeneß crede di poter bullizzare le persone con i soldi e il potere." Ecco perché gli ha sempre dato "pieno gas in senso contrario", e lui non ci è abituato.

A verità appartiene anche: Proprio come Daum, Lemke aveva fatto pace con Hoeneß da tempo nella sua vecchiaia. Mentre lui e Rehhagel non si sono mai piaciuti personalmente nonostante i grandi successi comuni.

Avere messo tutto da parte e non farlo diventare un grande argomento fu parte del modello di successo di Brema al tempo. E quando Lemke servì nel consiglio di sorveglianza del Werder per un totale di 17 anni dal 2005 al 2014, addirittura come suo presidente, due ex giocatori dell'era Lemke/Rehhagel, Thomas Schaaf e Klaus Allofs, avevano già preso in carico la guida sportiva e continuato il club nello spirito dei due modelli.

"Willi Lemke era una delle figure di manager più influenti nella Bundesliga," ha scritto Hans-Joachim Watzke dopo la sua morte. Come lungo boss del Borussia Dortmund e portavoce della presidenza della DFL, è anche qualcosa di un erede di Lemke.

Il successo del Werder Bremen sotto la guida di Lemke spesso superava quello dei loro rivali, compreso il FC Bayern Munich, negli anni '80 e '90. La grande rivalità di Lemke con Uli Hoeneß, il patron di lungo corso del Bayern, era famosa nella Bundesliga.

Leggi anche: