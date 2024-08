Il virus Mpox, che si diffonde rapidamente, persiste nelle nazioni africane

Dall'inizio di quest'anno, sono stati segnalati un totale di 18.737 casi possibili o verificati di Mpox in tutto il continente. Si tratta di un numero significativamente superiore ai 14.383 casi segnalati nel corso dell'intero anno 2023. Il CDC indica che i casi di Mpox sono stati segnalati in dodici diversi paesi membri dell'Unione Africana (UA), con un bilancio di 541 morti finora.

Mercoledì, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha emesso un'allerta massima a causa della diffusione della nuova variante 1b di Mpox in diversi stati africani. Conosciuta come vaiolo delle scimmie da decenni, questa malattia può essere trasmessa non solo dagli animali ma anche direttamente tra le persone, ad esempio durante l'attività sessuale.

Gli esperti sono molto preoccupati per la variante 1b attualmente in circolazione nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in alcuni altri paesi africani. Secondo il CDC, sono stati segnalati 24 decessi nella RDC sola la scorsa settimana a causa di un'infezione da 1b.

Giovedì, la Svezia è diventata il primo paese europeo a segnalare un caso della variante 1b del virus. L'individuo infetto è un viaggiatore che è recentemente tornato dalla regione interessata in Africa.

Secondo i dati più recenti del CDC, c'è stato un notevole aumento delle nuove infezioni in Africa, in particolare nel Burundi, che confina con la RDC. Sono stati rilevati 173 nuovi casi nel paese la scorsa settimana, con un aumento del 75% rispetto alla settimana precedente.

Già a maggio 2022, il sottogruppo 2b del virus Mpox ha iniziato a diffondersi fuori dall'Africa, principalmente in Europa. Gli uomini che hanno relazioni sessuali con altri uomini sono stati disproporzionalmente colpiti. L'OMS ha dichiarato uno stato di emergenza sanitaria globale in quel momento, che è stato poi revocato a maggio 2023.

Il sottogruppo 2b del virus è meno dannoso rispetto alla variante attualmente diffusa 1b in Africa. I sintomi comuni di un'infezione con la variante 1b includono una rash a tutto il corpo. Nei casi più lievi, la rash colpisce solo determinate aree del corpo, come la bocca, il viso o i genitali. La febbre è anche un sintomo caratteristico della malattia.

Vaccini efficaci contro il Mpox sono disponibili, ma non sono stati utilizzati estensivamente in Africa per contrastare l'ondata di infezioni del 2022. Non sono ancora ampiamente accessibili in questa regione.

