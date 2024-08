- Il virus della febbre catarrale degli ovini ha ampliato la sua diffusione, colpendo aree ora confinate.

La malattia della lingua blu ha fatto la sua comparsa nel distretto dell'Enz, colpendo alcuni animali da allevamento. Come riportato dall'ufficio distrettuale di Pforzheim, questo contagio è stato identificato in una pecora.

L'8 agosto, la malattia della lingua blu è apparsa nel Baden-Württemberg, colpendo le pecore del distretto di Rems-Murr. Da allora, si è diffusa come un incendio nel sud-ovest. Più di cento fattorie in tutto il paese sono state colpite da questa malattia.

Animali come pecore, bovini o capre possono contrarre questa malattia. Il virus della lingua blu è trasmesso da determinati tipi di zanzare. Fortunatamente, gli esseri umani non sono colpiti da questa malattia. La carne e i prodotti lattiero-caseari degli animali suscettibili alla lingua blu possono essere consumati senza preoccupazioni.

In pochi mesi, la malattia della lingua blu si è diffusa in vaste regioni della Germania. Il dipartimento veterinario dell'ufficio distrettuale esorta alla vaccinazione immediata per gli allevamenti di pecore, capre e bovini nel distretto dell'Enz. Recentemente, anche il Ministro federale dell'Agricoltura, Cem Özdemir (Verdi), ha incoraggiato i farmers in tutto il paese a combattere la malattia della lingua blu attraverso le vaccinazioni.

Di seguito viene riportata un'altra malattia che può colpire gli animali da allevamento, in particolare pecore, capre e bovini: la lingua blu. Alla luce della diffusione crescente della malattia della lingua blu, molte fattorie in tutta la Germania sono fortemente consigliate a vaccinare i loro allevamenti.

