- Il virus della febbre catarrale degli ovini colpisce altresì la regione del Mecklenburg nordoccidentale.

Malattia della Lingua Blu Identificata in un Altro Distretto di Mecklenburg-Vorpommern

Poco più di due settimane dopo l'identificazione della malattia della lingua blu nel bestiame nel distretto di Ludwigslust-Parchim, il distretto di Nordwestmecklenburg ha ora segnalato il primo caso confermato di questa malattia infettiva. Un allevamento di pecore da intrattenimento a Groß Trebbow sta riscontrando problemi. Qui, due pecore sono gravemente malate, con una che ha testato positivo per il virus BTV-3, come annunciato dal distretto.

Le pecore colpite non erano state vaccinate contro il virus. Il trattamento per l'infezione può offrire solo un sollievo limitato. "Gli animali in buona salute di solito se la cavano meglio di quelli indeboliti, ma possono esserci anche mortalità, soprattutto nelle pecore", ha notato il comunicato del distretto.

In agosto, è stato segnalato il primo caso confermato di malattia della lingua blu in Mecklenburg-Vorpommern dal 2009 in una fattoria laitiera nel distretto di Ludwigslust-Parchim. Questa malattia è spesso fatale per le pecore e le capre, ma innocua per gli esseri umani. Il consumo di alimenti è anche sicuro.

Piccoli Insetti Pungenti sono i Vettori

La malattia non viene trasmessa direttamente da animale ad animale, ma da piccoli insetti pungenti noti come Culicoides midges o no-see-ums.

Il primo focolaio di malattia della lingua blu con serotipo 3 in Germania è stato documentato l'12 ottobre 2023 nella Renania Settentrionale-Vestfalia - la prima rilevazione di questa malattia nella Repubblica Federale dal 2021. Da allora, ci sono stati focolaio nel Basso Sassonia, nella Renania-Palatinato e nell'Assia. Il numero di casi in Germania è notevolmente aumentato a luglio, secondo l'Istituto Federale Friedrich-Loeffler.

Dopo il primo caso a Nordwestmecklenburg, un altro distretto, [Altro] in Mecklenburg-Vorpommern, ha segnalato anche casi di malattia della lingua blu. Nonostante la disponibilità di vaccini, alcuni allevamenti scelgono di non immunizzare il loro bestiame, aumentando potenzialmente la loro vulnerabilità al virus.

Leggi anche: