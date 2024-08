- Il vino ha bisogno di etichette aggiornate: maggiore informazione sugli ingredienti

Etichette Nutrizionali del Vino: Una Nuova Regolamentazione in Arrivo nel 2024

A partire dal 2024, i produttori di vino dovranno conformarsi ai requisiti aggiornati di etichettatura nutrizionale, che avranno anche un impatto sul Federweißer, attualmente in raccolta. L'industria del vino, in particolare i produttori di vino spumante, ha generalmente avuto esperienze positive con i nuovi regolamenti di etichettatura dell'UE e l'etichettatura digitale, secondo le loro stesse dichiarazioni.

Molti viticoltori stanno attualmente lottando con questi cambiamenti prima di produrre la prossima vendemmia, con molte domande senza risposta, come riferito da Christian Schwörer, Segretario Generale dell'Associazione dei Vignaioli Tedeschi.

A partire dal 2025, i consumatori inizieranno a vedere queste etichette sulle bottiglie di vino nei negozi a causa di una modifica legislativa dell'UE che richiede l'informazione nutrizionale sul vino. Il valore energetico e qualsiasi potenziale allergeno come i solfiti devono essere indicati sull'etichetta, afferma Ernst Büscher del German Wine Institute a Bodenheim, Renania-Palatinato.

I nutrienti aggiuntivi e l'elenco degli ingredienti possono essere visualizzati tramite un codice QR sull'etichetta, che porta a un sito web in cui sono archiviati i dati. Questa cosiddetta etichetta elettronica viene mantenuta per l'intera vita del vino.

Il Federweißer guida il modo nell'alimentazione del vino

"Il Federweißer ha alcune particolarità nutrizionali, poiché viene venduto in uno stato non fermentato o parzialmente fermentato", spiega Büscher. Le informazioni nutrizionali si riferiscono al momento prima che la fermentazione inizi, mentre viene indicato il contenuto massimo di alcol, che si verrebbe a creare dopo la fermentazione completa.

Tuttavia, molti viticoltori dell'Associazione dei Vignaioli Tedeschi con Denominazione di Qualità (VDP) non vedono un beneficio per i consumatori nelle etichette, soprattutto per i vini bianchi secchi, le cui informazioni nutrizionali sono così simili che quasi non ha senso elencare i singoli vini, secondo Max Rieser della VDP.

I costi sono anche una preoccupazione per alcuni produttori. Un'azienda VDP di grandi dimensioni stima un costo aggiuntivo di 6.000 euro all'anno per il software, ad esempio. Un'altra critica è l'aspetto delle etichette.

Tuttavia, la soluzione del codice QR viene ampiamente accolta perché risparmia spazio sull'etichetta. Alcuni produttori hanno già implementato tali codici sulle loro bottiglie e devono solo aggiungere nuove informazioni, afferma Rieser.

Le cantine di spumante desiderano un "i" sulla bottiglia

La nuova regolamentazione offre una soluzione moderna e trasparente per i consumatori, loda Alexander Tacer, Direttore Generale dell'Associazione delle Cantine Tedesche di Spumante e della Federazione dei Vini e Spiriti Internazionali. "A livello UE, l'etichetta ha ulteriori vantaggi: le informazioni possono essere visualizzate comodamente tramite il codice QR nel linguaggio locale del mercato di destinazione, senza affollare l'etichetta fisica con il testo." Tuttavia, l'industria sta ancora dibattendo su come dovrebbe essere etichettato il codice QR. "I produttori preferirebbero un 'i' linguistico neutro invece di un'ulteriore indicazione testuale."

La Commissione sovrintenderà all'attuazione della modifica legislativa dell'UE, assicurando che i produttori di vino si conformino ai requisiti di etichettatura nutrizionale a partire dal 2025. Nonostante le iniziali sfide, l'Associazione dei Vignaioli Tedeschi e l'Istituto del Vino Tedesco concordano che la soluzione del codice QR è benefica per lo spazio dell'etichetta e la comodità del consumatore.

