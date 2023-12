Il vincitore di un torneo di pesca scosso da uno scandalo di imbrogli spera che i presunti imbroglioni "ricevano il massimo della pena".

"Spero solo che li prendano per tutto quello che possono per quello che hanno fatto", ha detto Steve Hendricks, che insieme al suo compagno di squadra ha vinto il titolo di Squadra dell'anno dopo che i due evidenti imbroglioni sono stati squalificati.

Hendricks ha sottolineato quanto le gare siano importanti per molti pescatori.

"È quello che amano fare", ha detto Hendricks alla CNN in un'intervista di martedì. "Sono là fuori e cercano di fare un ottimo lavoro ed è un peccato che pochi eletti possano arrivare e rovinare tutto questo. Quindi spero che ottengano il massimo".

Gli aspiranti vincitori del premio di quasi 29.000 dollari sono stati squalificati dal torneo Lake Erie Walleye Trail dopo che è stato scoperto che i loro pesci erano imbottiti di pesi di piombo e filetti di pesce - un momento documentato in diversi video virali condivisi sui social media.

"Hanno preso un pesce che avrebbe dovuto pesare circa quattro libbre, lo hanno messo sulla bilancia e c'era scritto otto", ha detto Hendricks alla CNN martedì. "Poi hanno messo il resto dei loro cinque chili e il risultato è stato di 35".

Il Dipartimento delle risorse naturali dell'Ohio ha raccolto le prove dell'incidente venerdì e sta preparando un rapporto per l'ufficio del procuratore della contea di Cuyahoga, ha dichiarato alla CNN la portavoce Stephanie O'Grady.

"Poiché si tratta di un'indagine aperta, non abbiamo ulteriori commenti al momento", ha scritto in un'e-mail alla CNN.

Jason Fischer, direttore del torneo, ha confermato in una dichiarazione su Facebook lunedì sera che i responsabili del torneo hanno consegnato tutte le informazioni relative all'incidente alle autorità e hanno presentato i documenti e una dichiarazione alla Ohio Division of Natural Resources.

Fischer aveva precedentemente dichiarato alla CNN di essersi immediatamente insospettito quando i pesci di una squadra pesavano quasi il doppio di quanto si aspettava alla pesatura del campionato di Cleveland.

I walleye nel secchio sembravano pesare circa 4 libbre ciascuno, ma il peso totale indicava che avrebbero dovuto pesare almeno 7 libbre ciascuno, ha detto.

"Ho pensato che non era possibile", ha detto. "Potevo anche sentire il mugugno della folla, che diceva 'non c'è modo, non c'è modo'".

"Sentivo fisicamente il pesce, potevo sentire oggetti duri all'interno del pesce", ha detto. I video virali mostrano Fischer, circondato dai concorrenti, mentre apre il pesce con un coltello e tira fuori quella che, a suo dire, è una pallina di piombo. Jacob Runyan, uno dei membri della squadra di due persone che avrebbe imbrogliato, è rimasto a guardare in silenzio in un video che Fischer ha condiviso con la CNN.

Runyan e il suo compagno di squadra, Chase Cominsky, avrebbero vinto il premio di 28.760 dollari, ha dichiarato Fischer alla CNN. Il montepremi di ogni torneo che ospita proviene dalla quota di iscrizione che ogni pescatore paga per partecipare.

Né Runyan né Cominsky hanno risposto alla richiesta di commento della CNN.

"Tutti erano impazziti", ha detto martedì Hendricks. "È un peccato che sia dovuto accadere".

Fischer, che ospita circa otto tornei durante l'anno, ha fatto un "ottimo lavoro" per mantenere la competizione "legale", ha detto Hendricks. Ma lo scandalo ha aperto gli occhi", e ha ipotizzato che in futuro le competizioni potrebbero essere costrette a usare i raggi X o ad aprire i pesci delle prime cinque barche per garantire la correttezza del gioco.

"È una cosa rara", ha aggiunto, affermando che "il 99,9% del gruppo" in gara non bara. "È un grande gruppo di ragazzi che fanno ciò che amano, ed è un peccato che abbiamo dovuto affrontare questa situazione".

Nella sua dichiarazione di lunedì, Fischer ha detto che il torneo imparerà dallo scandalo e "apporterà alcuni cambiamenti nella pesca dei tornei che proteggeranno l'integrità di tutti i circuiti".

"Rimedieremo a questa situazione. Inizieremo con l'implementazione di nuove regole per la pesatura e il controllo delle barche", ha detto Fischer. "Lavoreremo sodo in questa off-season e impareremo da tutti voi quali garanzie volete vedere nella nostra serie".

