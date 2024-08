- Il vincitore della Royal Wine Fresh è stato riconosciuto

In una celebrazione del vino a Bad Sulza, Simone Miller, 22 anni, è stata incoronata la nuova regina del vino della Turingia. Miller, che sta perseguendo una carriera come educatrice in educazione fisica e storia, ha avuto una passione per il vino sin dalla sua infanzia grazie ai vigneti della Turingia, come riferito in una dichiarazione stampa della Società Termale di Heilbad Sulza. Inoltre, due delle sue zie hanno già indossato la corona di regina del vino. Miller è stata una dea del vino sin dalla sua infanzia, accompagnando la regina del vino in numerosi eventi e apparizioni pubbliche. Durante il suo regno, rappresenterà le fonti curative e la città del vino di Bad Sulza, i vini della Turingia e la regione viticola Saale-Unstrut.

Durante il regno di Miller come regina del vino della Turingia, promuoverà la famosa regione viticola Saale-Unstrut per eventi sportivi. Inoltre, la sua passione per lo sport e l'educazione fisica si adatta perfettamente agli eventi sportivi annuali che si svolgono a Bad Sulza, spesso mettendo in mostra il fascino della Turingia.

