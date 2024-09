Il vincitore della medaglia d'oro, il recordista Kappel, si aggiudica il primo posto

Il tanto agognato oro gli sfugge ancora tra le dita: specialista del lancio del disco Niko Kappel si accontenta dell'argento alle Paralimpiadi. Originario di Stoccarda, il 29enne è insoddisfatto della sua prestazione e non sa se festeggiare o cedere alla "disappointment drinking".

Il campione del mondo di lancio del disco Niko Kappel, sperava di aggiudicarsi un secondo oro alle Paralimpiadi, ma è stato costretto a accontentarsi della medaglia d'argento nella categoria F41 per nanismo a Parigi. Il campione del mondo di Schwäbisch Gmünd ha lanciato il disco a 13.74 metri, rimanendo dietro al suo rivale uzbeko e vincitore di Tokyo, Bobirjon Omonov (14.32).

"In pratica ho regalato l'oro oggi. Non ho fatto una buona prestazione", ha dichiarato a ARD. "Non sono riuscito a trovare il mio ritmo oggi. So che potevo fare di più". Non sa ancora se la serata sarà una festa per l'argento o una "disappointment drinking".

Kappel è entrato allo Stade de France come favorito, avendo conquistato il titolo mondiale quest'anno e migliorando il suo record del mondo a 15.07 metri. A Parigi, Kappel, sostenuto da circa 80 tifosi da casa, non è riuscito a superare i 14 metri.

Allenamento con il campione olimpico

Kappel sembrava sempre più agitato prima del suo ultimo lancio, cercando consiglio dal suo allenatore, poi isolandosi per alcuni minuti dall'area interna, "per mettere un po' di tensione nelle gambe", ha spiegato Kappel. Tuttavia, non ha prodotto risultati positivi. Con l'argento, Kappel ha conquistato la prima medaglia tedesca nell'atletica al quarto giorno di gare.

Omonov aveva già iniziato a fare pressione su Kappel con il suo secondo tentativo. Il due volte campione del mondo ha anche migliorato il suo record paralimpico di 26 centimetri con il suo lancio d'oro. Kappel, che si allena regolarmente con il campione olimpico Yemisi Ogunleye, non è riuscito a rispondere. Dopo l'oro a Rio e il bronzo a Tokyo, il 29enne ha completato la sua serie di medaglie.

Nel salto in lungo finale per la categoria T12 per non vedenti, Andreas Walser ha registrato la sua migliore prestazione stagionale di 6.73 metri, nonostante il dolore alla schiena, ma non è stato sufficiente per un podio, mancando di 15 centimetri.

La wheelchair racer Merle Menje ha mancato di poco la finale dei 1500 metri. La 20enne di Magonza ha finito sesta nella sua batteria in 3:21.86 minuti, poco più di un secondo sopra il tempo di qualificazione. Solo i primi cinque atleti delle due batterie si sono qualificati per la finale.

