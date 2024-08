Il vincitore della medaglia d'oro di windsurf in Israele si motiva dalle minacce alla sua squadra

"C'è una grande e forte comunità ebraica e ho ricevuto molti messaggi positivi," ha detto a CNN Sport, ma ha aggiunto che alcuni dei messaggi erano molto più cupi. "Ci sono molte minacce alla squadra olimpica e è stato un po' spaventoso venire qui. Purtroppo, ho ricevuto molti messaggi negativi online, uno diceva 'Preparati per la tua morte!'"

Dopo la strage delle Olimpiadi di Monaco del 1972, in cui sono stati uccisi 11 atleti e allenatori israeliani, la sicurezza intorno alla squadra è sempre stata molto stretta. Le tensioni sono state ulteriormente accentuate dagli attacchi terroristici di Hamas dell'ottobre 2023 e dalla successiva guerra di Israele a Gaza.

Ma despite the unsettling messages, Reuveny says that he used them as fuel for his fire.

"In realtà, penso che mi abbiano dato forza," ha spiegato. "Non ho letto tutti, ma ho letto alcuni e mi hanno dato un po' di motivazione. Volevo solo dimostrare ai haters che Israele è un paese forte e che quei messaggi non mi avrebbero abbattuto."

Fino a queste Olimpiadi estive, Israele aveva visto solo tre dei suoi atleti diventare campioni olimpici, ma uno di loro era l'allenatore di windsurf di Reuveny, Gal Fridman - che divenne il primo medalista d'oro del suo paese alle Olimpiadi di Atene del 2004. Reuveny aveva solo quattro anni al momento, ma crescendo divenne consapevole della leggenda.

"Il windsurf è stato uno sport molto grande in Israele grazie a lui," ha spiegato il 24enne. "E ora, 20 anni dopo, quando entriamo in aeroporto o per strada, le persone lo riconoscono e chiedono foto. Mostra solo quanto sia un idolo per tutti gli israeliani."

Reuveny non era atteso per vincere una medaglia alle Olimpiadi di quest'estate, ma dice di aver sempre creduto nelle proprie capacità e che i consigli di Fridman potrebbero aver fatto la differenza.

"Il mio allenatore mi ha detto che molte persone perderanno la testa sotto pressione," ha detto. "Mi ha solo detto di restare calmo."

La compagna di squadra di Reuveny, Sharon Kantor, ha vinto l'argento nel windsurf femminile e, con un totale di sei medaglie al momento della scrittura, queste sono state le Olimpiadi più fortunate per Israele.

Giorni dopo essere salito sul podio a Marsiglia, Reuveny è ora in uno stato di shock nel villaggio olimpico di Parigi.

"Ho sempre guardato ai campioni olimpici e sognato di essere come loro," ha detto. "Nessuno pensava che avrei potuto vincere l'oro. Sembra ancora surreale quando mi chiami campione olimpico d'oro, ogni poche ore controllo la medaglia per vedere se è reale; ce l'ho ancora e non è un sogno. Penso di aver fatto un grande impatto sugli israeliani e sulla comunità ebraica in tutto il mondo."

Ma il successo di Reuveny è una goccia di gioia in mezzo all'incubo della guerra di Israele a Gaza e alle crescenti preoccupazioni per un conflitto regionale ancora più grande. Dice che alcuni dei suoi compagni di classe e amici sono stati uccisi nell'ultimo anno, alcuni al festival musicale Nova negli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023 e altri che sono soldati israeliani. Prima dell'intervista con CNN, Reuveny ha chiesto di non discutere del suo fratello, ma aveva precedentemente detto a Reuters che "è stato un soldato di combattimento sin dall'inizio della guerra."

"È molto triste e un momento difficile per molte persone in Israele e non sono l'unico ad essere stato colpito," ha detto Reuveny a CNN.

Più di una volta, ha espresso la speranza che i combattimenti presto cessino.

La sera prima dei Giochi, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha descritto tutti gli atleti ai Giochi come "ambasciatori della pace" e gli otto palestinesi a Parigi sono stati calorosamente accolti.

Reuveny ha detto che gli piacerebbe avere l'opportunità di costruire ponti all'interno della comunità sportiva internazionale, ma dice che finora nessuno si è fatto avanti con lui.

"Sono un po' timido come persona, quindi sono un po' spaventato a fare il primo passo, ma è qualcosa che sto cercando di fare fino a quando non me ne vado," ha detto. "Vedo così tante persone qui nel villaggio che vengono da posti che non ho mai visto e da culture di cui non so molto. Siamo tutti qui per cercare di raggiungere la stessa cosa e siamo tutti qui per essere esseri umani.

Sono felice per i palestinesi che possono essere qui e competere, e penso che sia fantastico che possano sentirsi come delle star. Mi piacerebbe parlare con uno di loro e sedersi per una chiacchierata."

Reuveny ha detto che sarebbe più interessato a parlare di sport con un atleta palestinese che di politica e che è sicuro che potrebbero trovare un terreno comune. Immaginando come potrebbe svolgersi una conversazione del genere, Reuveny conclude con una scena che sarebbe più preziosa di qualsiasi medaglia d'oro.

"Voglio solo dimostrare che siamo tutti esseri umani e provare ad essere gentili e avere una conversazione aperta, per capire la storia dell'altro. So che potremmo non essere d'accordo su tutto, come abbiamo visto il 7 ottobre che ci possono essere alcune brutte persone. Ma è ovunque e penso che non dobbiamo lasciare che l'estremismo prenda il controllo delle brave persone. Penso che entrambe le parti stiano soffrendo ora e spero che un giorno tutto questo possa finire e che possiamo tutti vivere in pace."

