- Il vincitore del premio Bachmann Peter Glaser: "Internet è la cosa migliore che possa mai succedere ai gatti"

Gatti vivono il sogno di una vita in cui si è accuditi semplicemente per essere se stessi, senza ulteriori obblighi. "Sono gli unici animali che non si adattano servilmente ai capricci e alle inclinazioni degli esseri umani," scriveva Mark Twain, grande amante dei gatti.

Quando passeggiano lungo un mobile con eleganza leggera come una piuma, rovesciando tutto ciò che incontrano sul loro cammino, ci mostrano quanto siamo legati a tutte le cose che ci circondano. Ci regalano un momento di libertà. Se c'è una cosa come la reincarnazione, vorrei essere un gatto nella mia prossima vita (ma uno che vive con me).

Attenzione: Donne senza figli che amano i gatti

Quando Donald Trump's running mate, JD Vance, cerca di denunciare la sua avversaria democratica, Kamala Harris, e i suoi colleghi di partito come "un gruppo di donne senza figli che amano i gatti," rischia di alienare almeno 15 milioni di simpatici proprietari di gatti americani tra le circa 46 milioni di famiglie statunitensi con gatti. Ciò che un tempo era visto come un termine dispregiativo per una donna socialmente isolata e un po' strana, ha guadagnato in prestigio con il cambiamento etico della società verso il benessere e la protezione degli animali.

Mentre ci sono numerosi amanti dei gatti nel mondo, ci sono ancora abbastanza odiatori di gatti che rendono necessario attirare l'attenzione sulla vulnerabilità non solo dei gatti domestici e dei loro omologhi randagi, ma anche dei loro parenti grandi. Le attività umane rappresentano un alto rischio per specie come il leopardo di Amur, il tigre di Sumatra e il leopardo delle nevi. Per sensibilizzare sulla salute e sulla protezione dei gatti, è stato istituito il Giorno Internazionale del Gatto alla fine degli anni '90 e ora viene celebrato in tutto il mondo dalle organizzazioni per la protezione degli animali e dagli amanti dei gatti.

Il Giorno Internazionale del Gatto è un figlio dell'era di internet

Il Giorno Internazionale del Gatto è un figlio dell'era di internet. Nel 2001 sono stati lanciati iTunes e la prima versione di Wikipedia, e dopo che Steve Chen, uno dei fondatori di YouTube, ha caricato il primo video di gatto su YouTube il 22 maggio 2005, il destino era segnato.

Internet è la cosa migliore che sia mai successa ai gatti (e viceversa). Mentre un tempo i gatti si divertivano con le scatole o la lana, ora hanno un'ampia gamma di idee su come giocare con i loro amici felini, stimolare la loro naturale curiosità o metterli in uno stato di contagiosa felicità che affascina gli esseri umani - tutto da filmare, fotografare, disegnare e aggiungere istantaneamente ai milioni di altri prodotti della cultura pop dei gatti sulla rete. Le reti di gatti sono lì per impedire ai gatti di scappare.

Con la loro quasi nucleare tenerezza, i gatti dissipano ogni tipo di malinconia in un raggio di diverse centinaia di metri. Un ruolo speciale come superpotere di internet dei gatti è giocato dal Giappone, che può essere fatto risalire a una unica cultura di "kawaii" tenerezza. Mentre qui affrontiamo una serietà tetra in caso di morte, il Giappone ha l'opzione più spensierata di essere sepolto in una bara a tema Hello Kitty. I video del gatto Maru, nato nel maggio 2007, sono stati visualizzati 535 milioni di volte fino ad oggi. Per un po', Maru deteneva il Guinness World Record per il maggior numero di visualizzazioni di video su YouTube di un animale.

Già ai tempi di Albert Einstein, il gatto veniva chiamato a spiegare la nuova tecnologia: "Vedi, la telegrafia senza fili è come un gatto molto, molto lungo. Tiri la coda a New York e senti miagolare a Los Angeles. Capisci? E la radio funziona allo stesso modo: mandi i tuoi segnali da qui e li ricevi lì. La differenza è che non c'è gatto."

Quando Apple ha presentato l'iPhone con il suo schermo touch-sensitive nel 2007, ha segnato l'inizio di una nuova era di interazione uomo-macchina. Accarezzare delicatamente la superficie di un computer per farlo funzionare era un'esperienza nuova e senza precedenti. Con gli smartphone è iniziata l'era delle "tecnologie digitali dei gatti".

Occasionali eccessi di kitsch hanno dato alla content di gatti una reputazione immeritata. Non solo i gatti sono teneri, ma posseggono anche una compostezza regale che li rende incredibilmente cool. L'affascin

