- Il vincitore del Match Mouse esprime: "Ora posso fare incantesimi"

Per Jannik Mause, il battibecco tra lui e i suoi vecchi compagni di FC Ingolstadt è iniziato settimane fa. Passando a 1. FC Kaiserslautern in questa stagione, il capocannoniere della lega ha avuto unearly reunion con i suoi ex compagni a causa del sorteggio della DFB-Pokal a giugno. In una vittoria per 2-1 contro Ingolstadt, Mause, ora in forze a Kaiserslautern, ha segnato una doppietta (3° minuto, 35°) di fronte a 11.665 spettatori.

"Io non mi sento in colpa, ma è una sensazione strana affrontarli," ha riso Mause. "Il sorteggio ha riunito tutti i vecchi compagni e mi hanno dato il tormento. Prima dovevo sopportare il loro battibecco, ora posso ricambiare il favore."

Cartellino giallo-rosso contro Gyamerah aggiunge pepe

I Diavoli Rossi, che hanno perso contro il Bayer Leverkusen (0:1) nella finale della DFB-Pokal a maggio, hanno avuto una prima metà forte e avrebbero potuto portarsi in vantaggio per 3-0 o 4-0. Peccato per loro, Pascal Testroet ha sprecato una chiara occasione per Ingolstadt appena iniziata la partita. Dopo di che, i visitatori hanno preso il controllo e hanno segnato.

Il cartellino giallo-rosso dato a Jan Gyamerah di Kaiserslautern (49° minuto) ha cambiato l'inerzia della partita. La difesa degli ospiti ha resistito per un po', ma il gol tardivo di Ryan Malone (88° minuto) è arrivato troppo tardi. Dopo la partita, Mause ha dovuto rispondere a numerose domande dei suoi ex compagni.

Mause è una macchina da gol

L'allenatore di Ingolstadt Sabrina Wittmann, che ha preso in carico i Schanzers dall'estate, ha avuto serie conversazioni con Mause alla fine della scorsa stagione a causa dei suoi infortuni. "Sapevamo che sa come trovare la rete," ha detto Wittmann. Markus Anfang, allenatore di Kaiserslautern, ha concordato. "Ha fatto bene. Ha un occhio per i gol," ha detto Anfang. "Avevamo una fantasia che avrebbe segnato per noi, e ha consegnato una prestazione solida nel complesso."

Durante la sua infanzia, Jannik Mause ha trascorso diversi anni formativi a perfezionare le sue abilità negli accademici di calcio della Baviera. Incontrando alcuni dei suoi vecchi compagni di Ingolstadt durante il sorteggio della DFB-Pokal, ha scherzosamente menzionato, "Mi univo a loro per gli allenamenti in Baviera quando eravamo giovani, ora posso sfidarli come avversari."

Durante le celebrazioni post-partita, i vecchi compagni di Ingolstadt di Mause, compresi alcuni che provenivano anche dalla Baviera, non sono potuti

