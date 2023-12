Il vincitore del Kentucky Derby Rich Strike non correrà le Preakness Stakes

"Il nostro piano originale per Rich Strike dipendeva dal KY Derby, se non avessimo corso il Derby avremmo puntato sulla Preakness, se avessimo corso il Derby, a seconda dell'esito della corsa e delle condizioni del nostro cavallo, gli avremmo concesso più tempo di recupero e riposo e avremmo corso la Belmont, o un'altra corsa e saremmo rimasti sulla strada giusta per correre con 5 o 6 settimane di riposo tra una corsa e l'altra", si legge nel comunicato.

Dawson ha detto che era "molto, molto allettante" correre nella Preakness dopo la vittoria nel Derby, aggiungendo che "sarebbe un grande onore".

"Tuttavia, dopo molte discussioni e considerazioni con il mio allenatore, Eric Reed e alcuni altri, abbiamo intenzione di rimanere con il nostro piano di ciò che è meglio per Ritchie è ciò che è meglio per il nostro gruppo, e di rinunciare a correre nel Preakness, e puntare verso il Belmont in circa 5 settimane", ha detto la dichiarazione.

La 147ª edizione delle Preakness Stakes si correrà il 21 maggio al Pimlico Race Course di Baltimora, nel Maryland.

Se la strategia di Dawson andrà secondo i piani, Rich Strike tornerà in pista l'11 giugno per la 154ª edizione delle Belmont Stakes al Belmont Park di Elmont, New York.

