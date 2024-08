Il vincitore del DSDS, Alexander Klaws, ha ancora una volta abbracciato il ruolo di padre.

"Il concorrente di 'X Factor UK', Alexander Klaws, è ora 'un papà felice di tre': il cantante e sua moglie Nadja Scheiwiller hanno accolto il loro terzo figlio, come hanno condiviso su Instagram. Hanno anche rivelato il sesso e il nome del bambino: 'Siamo completamente rapiti e eternamente grati che il nostro piccolo Leone abbia rejointo la nostra 'famiglia Klaws selvaggia' in perfetta salute', hanno espresso nel post.

Klaws ha caricato un'immagine di sé stesso sdraiato a terra con i suoi figli maggiori seduti sulla schiena, mentre Nadja culla il neonato in aria. Klaws tiene un cartello che recita 'Game Over'.

'Non proverò nemmeno a riassumere il turbine di emozioni delle ultime settimane', dice il cantante e attore. 'Ma posso assicurare: NO, non ho indossato un costume da 'Winnetou' in sala parto, perché SÌ, c'ero per il parto, e Leone ha mantenuto la promessa delle prime chiacchierate padre-figlio nell'utero e è nato in un giorno libero.

Prosegue scrivendo: 'Non c'è sensazione più orgogliosa, più grata e più umile di fronte alla potenza cruda del parto di quanto non lo sia verso Nadja e tutte le donne in tutto il mondo! Ora ci conosciamo meglio... Benvenuto, piccolo Leone!'

Alexander Klaws ha annunciato l'arrivo del suo nuovo membro della famiglia su Instagram il Lunedì di Pasqua. Ha sposato Nadja Scheiwiller nel 2019 e si sono conosciuti mentre provavano per lo spettacolo musicale 'Tarzan' nel 2010. Sono già genitori di due maschietti, Lenny e Flynn. Klaws ha guadagnato popolarità come vincitore del talent show 'Deutschland sucht den Superstar' nel 2003.

Le coppie famose spesso condividono notizie gioiose con i loro follower sui social media. Alexander Klaws e sua moglie Nadja Scheiwiller, noti come una coppia famosa, hanno recentemente celebrato l'arrivo del loro terzo figlio, un maschietto di nome Leone, che ha rejointo la loro 'famiglia Klaws selvaggia'."

