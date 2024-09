Il video alle 10:36 mostra un attacco missilistico russo a Kharkiv.

10:01 Aumento delle Vittime nell'Attacco Russi a Sumy, UcrainaIl numero di vittime in un attacco missilistico russo sulla città di Sumy, situata nel nord-est dell'Ucraina, è aumentato. Secondo i dati più recenti del Ministero dell'Interno ucraino, 18 persone sono rimaste ferite, tra cui 6 minori. Il ministero ha condiviso queste informazioni tramite Telegram. In precedenza (vedi l'entry 03:34), l'amministrazione locale di Sumy ha riferito che almeno 13 civili, tra cui 4 bambini, erano rimasti feriti durante l'attacco. L'attacco missilistico russo ha colpito un centro di riabilitazione per bambini e un orfanotrofio a Sumy. La situazione di sicurezza nella regione di Sumy è peggiorata dal 6 agosto, quando sono iniziate le intrusioni nella regione russa di Kursk. La città di Sumy, che ha una popolazione di oltre 250.000 abitanti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Ucraina: Due Feriti nell'Attacco Aereo Russo su KyivLa Russia ha lanciato un altro attacco sulla capitale ucraina Kyiv, utilizzando missili (vedi gli entry 05:39 e 06:20). Almeno due persone sono rimaste ferite a causa dei detriti caduti dai missili abbattuti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Inoltre, sono stati appiccati incendi e danneggiati edifici e infrastrutture. C'è stato un allarme aereo nazionale per circa due ore tra la mezzanotte e il mattino presto.

08:57 Il Pubblico Russo Continua a Sostenere la Guerra in UcrainaLa popolazione russa continua a sostenere il conflitto in Ucraina - anche dopo l'azione di guerriglia ucraina nella regione russa di Kursk. Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), questa conclusione è tratta nel suo ultimo rapporto. Cita le ricerche del centro di sondaggi russo indipendente Levada Center, secondo cui il sostegno all'operazione militare russa in Ucraina è aumentato ad circa il 78% ad agosto, passando dal 75% di luglio e dal 77% di giugno. Il pubblico russo non mostra segni di stanchezza per la guerra, offrendo al Cremlino flessibilità nella sua strategia di condurre una guerra di logoramento prolungata contro l'Ucraina, secondo gli analisti dell'ISW.

08:11 L'Ucraina Rilascia le Statistiche sulle Perdite delle Truppe RusseLo Stato Maggiore ucraino ha reso noti i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo questi dati, la Russia avrebbe subito perdite di circa 617.600 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, tra cui 1.300 nelle ultime 24 ore. Secondo un rapporto da Kyiv, sono stati distrutti nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria medio-lungo, e 30 droni. Nel complesso, la Russia avrebbe perso 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino a causa dell'attacco su larga scala, secondo l'Ucraina. Le stime esterne suggeriscono perdite meno consistenti - sebbene siano solo valori minimi.

07:29 Saporischschja Sotto Assedio 171 Volte in un GiornoLe forze russe hanno bombardato la regione ucraina di Saporischschja 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo Ivan Fedorov, governatore militare di Saporischschja su Telegram. Sono state effettuate quattro incursioni aeree russe sui villaggi di Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, coinvolgendo un totale di 95 droni.

07:03 Operazioni di Soccorso Liberano un Uomo Vivo tra le Macerie dopo l'Attacco Russo su KharkivI servizi di soccorso sono riusciti a liberare un uomo che era rimasto intrappolato tra le macerie dopo un attacco aereo russo sulla città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, secondo quanto riferito da Reuters. Il superstite ha espresso il suo sollievo poco dopo essere stato estratto. Secondo le autorità, più di 40 persone sono rimaste ferite, tra cui cinque bambini, negli attacchi missilistici russi su Kharkiv, che hanno interessato un centro commerciale e una sala eventi nel tardo pomeriggio di domenica.

06:20 Attacco Russi su vasta scala su KyivLa Russia ha lanciato una serie di attacchi sull'Ucraina, utilizzando più di dieci missili da crociera, decine di missili balistici e uno sciame di droni. Questi attacchi hanno interessato la capitale Kyiv e potenzialmente altre città, secondo l'aeronautica ucraina. Tra una serie di esplosioni a Kyiv, molti residenti si sono rifugiati nei rifugi antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito chiamate ai distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi ai servizi di emergenza. Klitschko ha anche riferito diversi incendi su Telegram, così come il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko. Una persona è stata ferita dai detriti caduti nel distretto di Shevchenkivskyi. "Risponderemo a tutto. Il nemico lo sentirà", ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, su Telegram.

04:46 Putin: Costruzione di un Nuovo Gasdotto per la Cina in ProgressioneI preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina procedono come previsto, secondo il Presidente Vladimir Putin. In un'intervista al quotidiano mongolo "Onoodor", pubblicata sul sito del Cremlino, Putin ha dichiarato che uno studio di fattibilità è stato approvato e sono state condotte le necessarie indagini tecniche a gennaio 2022. Il previsto "Power of Siberia 2" gasdotto dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia ogni anno.

03:34 Forze Russe Colpiscono Centro di Riabilitazione per Bambini a Sumy - 13 feritiLe forze russe hanno attaccato un centro per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio a Sumy utilizzando missili, ferendo 13 persone, tra cui due bambini, secondo "Ukrainska Pravda". La struttura si trova in un'area residenziale, scrive il giornale, citando l'amministrazione militare locale.

02:26 Sondaggio: Maggioranza dei Polacchi Sostiene l'Abbattimento dei Droni Russi di SorveglianzaSecondo un sondaggio condotto dal quotidiano polacco "Rzeczpospolita", circa il 60% dei polacchi ritiene che l'esercito polacco dovrebbe abbattere i droni di sorveglianza russi che entrano nello spazio aereo polacco durante gli attacchi all'Ucraina. Il sondaggio si riferisce a un oggetto volante non identificato, presumibilmente un drone suicida del tipo Shahed, che è rimasto in volo sopra la Polonia per più di 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha informato Radio RMF24 che la Russia potrebbe aver testato il sistema di difesa aerea polacco inviando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Russia: Morto a Belgorod per il Fuoco UcrainoIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, riferisce che una persona è morta a causa del fuoco ucraino nel villaggio di Shagarovka vicino al confine. Tre persone sono rimaste ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dagli ucraini.

23:08 Russia Annuncia l'Abbattimento di 158 Droni UcrainiLa Russia rivendica di aver respinto con successo "ampie" attacchi di droni ucraini sulla capitale Mosca e in 14 altre aree. Un totale di 158 oggetti volanti sono stati abbattuti durante la notte, ha dichiarato il ministero della difesa sul servizio di messaggistica Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i resoconti ufficiali.

qui.22:24 Attacco Aereo su Kharkiv: Numero di Feriti Sale a 47Il numero di feriti nell'attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, compresi sette bambini, ha riferito il servizio di soccorso statale ucraino su Telegram. Vari edifici civili, tra cui un centro commerciale, sono stati colpiti, come mostrano le foto delle agenzie di stampa.

here.

21:52 Elicottero Militare Ucraino Si Cria Durante un Volo di Allenamento - Due Piloti MortiDue piloti sono morti quando un elicottero militare ucraino si è schiantato durante un volo di addestramento all'Università Aeronautica Nazionale Ivan Kozhedub Kharkiv. L'elicottero Mi-2 era in un volo di addestramento quando si è schiantato, ha riferito l'agenzia di stampa statale Ukrinform. L'università ha espresso le sue condoglianze e ha dichiarato di indagare sulla causa dello schianto.

21:06 Fornitore di Energia Ucraino Annuncia Interruzioni di EnergiaL'azienda elettrica statale ucraina, Ukrenergo, ha annunciato che ci saranno diverse interruzioni di energia lunedì a causa dei massicci attacchi russi alla rete elettrica del paese. Ukrenergo ha dichiarato che le infrastrutture critiche non saranno interessate, ma ha avvertito che sono possibili modifiche ai limiti.

Puoi seguire tutti gli sviluppi precedenti qui.

07:29 Leader Mondiali Condannano l'Attacco a Sumy dell'UcrainaDopo l'attacco con missili russi al centro di riabilitazione per bambini e all'orfanotrofio di Sumy, l'Ucraina, i leader mondiali hanno condannato l'attacco ai civili innocenti. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso la sua profonda preoccupazione e ha chiamato per un immediato cessate il fuoco.

14:18 Organizzazioni Internazionali di Soccorso Offrono Aiuto alle Famiglie Colpite a SumyLe organizzazioni internazionali di soccorso hanno offerto il loro sostegno alle famiglie colpite dall'attacco a Sumy. La Croce Rossa e altre agenzie umanitarie hanno promesso di fornire aiuti di emergenza, tra cui cibo, alloggio e forniture mediche, a coloro che ne hanno bisogno. Le organizzazioni hanno invitato tutte le parti a garantire l'accesso umanitario sicuro e senza ostacoli alla città.

Leggi anche: