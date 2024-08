- Il vicino ucciso con una forchetta?

Fine al termine di una disputa tra vicini: un 45enne è sotto processo presso il tribunale regionale di Heilbronn per l'omicidio del suo vicino con un attrezzo simile a una forca. L'accusa lo ritiene responsabile dell'aggressione e dell'uccisione del vicino, che viveva di fronte a lui in un alloggio comunale, durante un incidente di febbraio a Sachsenheim (distretto di Ludwigsburg). La lite sarebbe stata scatenata da una lamentela per rumore.

Il 58enne vittima era appena tornato da una passeggiata in bicicletta quando è scoppiata una discussione verbale con il suo vicino, secondo l'accusa. L'imputato avrebbe poi colpito la vittima sul corpo e sulla testa con un attrezzo simile a una forca, con tale forza che sia l'attrezzo che l'elmetto della vittima si sono rotti. Il 58enne ha riportato gravi ferite alla testa e è morto sul posto.

In precedenza, secondo l'accusa, ci erano state diverse interventi della polizia a causa del comportamento "disordinato" del 45enne. Egli è accusato di aver ripetutamente molestato e insultato i suoi vicini.

In aula, l'imputato ha sostenuto di aver agito solo per difesa e che i suoi vicini lo avevano attaccato per primi. L'uomo, che secondo il suo avvocato sarebbe mentalmente instabile, è atteso per una dichiarazione ufficiale in una data processuale successiva.

