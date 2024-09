Il vicino di casa è stato condannato per la malattia mortale da coronavirus di un altro

Si diceva che fosse solo una banale bronchite. Tuttavia, in realtà, l'imputato è caduto malato in dicembre 2021. Ignorando le misure di quarantena, ha infettato un vicino gravemente ammalato, che purtroppo non è sopravvissuto all'infezione. Questo tipo di scenario probabilmente si verifica spesso, ha osservato un giudice. Tuttavia, in questo caso, un parere esperto di rilievo è entrato in gioco.

Un tribunale austriaco ha stabilito che una donna è responsabile della morte del suo vicino a causa del COVID-19. Il tribunale regionale di Klagenfurt ha stabilito che la donna di 54 anni aveva trasmesso il virus all'uomo malato di cancro in dicembre 2021. La sentenza include una pena sospesa di quattro mesi per omicidio colposo e una multa di 2.000 euro, diluiti in 200 rate giornaliere di 4 euro ciascuna. La sentenza non è ancora definitiva.

Il vicino è morto a causa di un'infezione polmonare causata da un'infezione da COVID-19. Un esperto ha confermato attraverso l'analisi genetica che i virus del defunto e dell'imputato coincidevano "quasi al 100 percento". Un simile grado di accordo è insolito perché i coronavirus tendono a mutare rapidamente, ha notato l'esperto.

"Mi dispiace per te a livello personale - credo che qualcosa del genere accada probabilmente spesso", ha detto il giudice nella sua sentenza. "Tuttavia, hai la sfortuna che un esperto ha dimostrato con quasi certezza che si trattava di un'infezione che proveniva da te". Questa prova è sufficiente per un verdetto di colpevolezza, ha giustificato il giudice.

Già a luglio 2023, la donna aveva ricevuto una pena sospesa di quattro mesi per aver intenzionalmente messo in pericolo gli altri con malattie infettive. Armata di risultati positivi del test del COVID-19 in dicembre 2021, aveva lasciato il suo appartamento e socializzato con le persone senza mascherina. La morte del vicino è stata processata separatamente. Secondo la famiglia del defunto, si erano incrociati nel corridoio. In quel momento, lei aveva affermato di essere troppo malata per riuscire a stare in piedi. Secondo la sua versione, stava avendo la bronchite, 'come mi capita ogni inverno', aveva dichiarato in tribunale.

