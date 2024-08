- Il vicepresidente Kennedy sta valutando una possibile alleanza con Trump.

Il potenziale candidato alla vicepresidenza per il candidato indipendente alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti Robert F. Kennedy ha suggerito una collaborazione con l'ex Presidente Donald Trump. Secondo Nicole Shanahan, intervenuta in un'intervista, ci sono ora due opzioni: continuare la corsa e rischiare di far vincere le elezioni presidenziali del 5 novembre alla democratica Kamala Harris, o allearsi con il repubblicano Trump in questo momento. "Non è una scelta facile. Voglio chiarire che non sto trattando con Trump", ha aggiunto.

Kennedy: aperto al dialogo con tutti i fronti

È ancora poco chiaro quanto siano avanzate le discussioni su questa alleanza tra Kennedy e Shanahan. Kennedy, nipote dell'ex Presidente John F. Kennedy, ha scritto su una piattaforma: "Come al solito, sono disponibile a conversare con le figure di spicco di tutti i partiti politici per promuovere i valori che ho difeso per 40 anni nel mio lavoro e nella mia campagna". Nel fine settimana, si è vociferato che Kennedy stesse valutando l'idea di appoggiare Harris nella sua corsa, se gli venisse offerto un posto nel suo governo in caso di vittoria.

Shanahan ha smentito queste voci. "Non abbiamo mai discusso con Harris", ha detto. "Trump ha mostrato un genuino interesse per le nostre politiche relative alle malattie croniche. Prende questa questione sul serio", ha elogiato l'età di Trump. Ora si tratta di valutare il rischio di una presidenza sotto Harris e verificare se Trump sia affidabile.

Senza speranze, ma ancora influente

Le possibilità di Kennedy di vincere le elezioni presidenziali di novembre sono scarse, con una media del 5% nei sondaggi. Tuttavia, sia i democratici che i repubblicani lo tengono d'occhio, poiché la corsa tra Trump e Harris si preannuncia serrata. Kennedy ha la capacità di spostare percentuali decisive da entrambi i partiti con la sua candidatura. Al momento, sembra più dannosa per la campagna di Trump.

Come attivista ambientale e avvocato, Kennedy ha sostenuto cause come l'acqua pulita. Recentemente, Kennedy, dichiarato scettico sui vaccini, è stato criticato da democratici e membri della sua famiglia per aver diffuso teorie del complotto e aver frequentato politici di estrema destra.

A marzo, ha nominato la businesswoman Shanahan come sua candidata alla vicepresidenza. La 38enne, avvocato e imprenditore facoltoso, è stata sposata con il cofondatore di Google e miliardario Sergey Brin dal 2018 al 2023. È cresciuta in circostanze modeste, figlia di un immigrato dalla Cina.

L'alleanza potenziale di Kennedy con Trump nelle elezioni USA è un argomento di interesse, data la sua affermazione di voler dialogare con tutti i partiti politici. Nonostante le scarse possibilità di vittoria con una media del 5% nei sondaggi, la candidatura di Kennedy potrebbe influire sulle percentuali decisive, potenzialmente cambiando l'esito della serrata corsa tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Trump.

