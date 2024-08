Il vicepresidente Kennedy sta valutando un possibile accordo con Trump.

Oltre a Trump, Harris e un Kennedy che ambiscono alla Casa Bianca a novembre, c'è un candidato indipendente che si candida. Nonostante le scarse possibilità, la sua entrata potrebbe potenzialmente portare voti da altri contendenti. Il suo candidato alla vicepresidenza sta valutando l'allineamento con uno dei campi principali.

In un'intervista con Tom Bilyeu su YouTube, il compagno di corsa del candidato indipendente alla presidenza degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. ha fatto trapelare una possibile collaborazione con l'ex presidente Trump. Al momento, stanno valutando i pro e i contro della continuazione della loro campagna, che potrebbe portare a una vittoria democratica, o dell'unione con Trump. "Non è una decisione facile", ha detto il candidato alla vicepresidenza, precisando che non hanno ancora parlato con Trump.

Senza commentare l'intervista, Kennedy ha espresso la sua disponibilità a collaborare con figure di spicco di tutti i partiti politici per spingere avanti i suoi impegni di lunga data in campo sanitario e ambientale.

Nel weekend sono circolate voci che suggerivano che Kennedy stesse valutando l'appoggio a Harris in cambio di un ruolo di alto livello dopo le elezioni. Tuttavia, il candidato alla vicepresidenza ha negato tali discussioni. "Non abbiamo mai parlato con Harris", ha dichiarato, lodando l'interesse di Trump per le malattie croniche e i politici di destra con cui si associa.

Trump ha risposto positivamente a queste affermazioni, dicendo a CNN che sarebbe felice di avere Kennedy in un eventuale governo repubblicano. "Mi piace e lo rispetto", ha detto Trump.

La presenza di Kennedy potrebbe danneggiare principalmente Trump

Con un sondaggio medio del 5%, Kennedy non ha alcuna possibilità di vincere a novembre. Tuttavia, sia i democratici che i repubblicani tengono d'occhio il suo potenziale impatto. Potrebbe potenzialmente attirare il sostegno cruciale lontano da Trump o Harris con la sua candidatura. Al momento, sembra che la sua campagna stia principalmente indebolendo la posizione di Trump.

Come attivista ambientale e avvocato, Kennedy si è fatto notare per le questioni relative all'acqua potabile. La sua posizione sui vaccini, spesso criticata dai democratici, ha causato divisioni e controversie, con i membri della famiglia che hanno espresso preoccupazioni per i suoi endorsement delle teorie del complotto.

A marzo, l'imprenditrice Shanahan si è unita a Kennedy come candidata alla vicepresidenza. Un avvocato e imprenditrice di successo, Shanahan è stata sposata con il cofondatore e miliardario di Google Sergey Brin dal 2018 al 2023. Ora, lei sostiene Kennedy nella sua corsa alla presidenza, emergendo da un umile background come figlia di un immigrato dalla Cina.

